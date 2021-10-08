YouTube Reklam Politikası Değişti: Yeni Kural Eklendi

Google, perşembe günü yapmış olduğu yeni bir duyuruda YouTube reklam politikası ile ilgili bir değişiklik yapıldığını belirtti. Arama motoru devi tarafından yapılan açıklamada iklim değişikliğini inkâr eden reklamlara ve bu türden yazılı ve görsel içeriklerden para kazanılmasına artık izin verilmeyeceği ifade edildi.

YouTube için video içerik oluşturanlar artık iklim değişikliğini inkâr eden içerikler yayımlarsa bu içeriklerden para kazanamayacak. Bu kararın alınmasındaki en önemli neden ise Google'ın yayıncılara sunduğu hizmeti kullananları zararlı, yanlış, aldatıcı olabilecek içeriklerden korumak istemesi olarak görülüyor.

Yeni YouTube Reklam Politikası Nasıl Uygulanacak?

Google, yeni politikasını uygulamak için algoritma ve insan denetiminin karışımından yararlanmayı planlıyor. Söz konusu değişikliğin yürürlüğe gireceği zaman ise oldukça yakın. Google, önümüzdeki ay iklim değişikliğini inkâr eden içeriklerden para kazanılmasını engellemeye başlayacak. Benzer şekilde reklamlar da incelenecek. Reklamlar eğer bu türden bir içerik barındırıyorsa o reklamlara izin verilmeyecek.

Yeni kural, bazı kişiler tarafından her ne kadar yorumlanmaya açık olsa da Google'a göre iklim değişikliğini bir aldatmaca olarak gören ve içeriklerine bunu yansıtan kişilerin yayımladığı videolar, insanları konu ile ilgili yanlış bilgilendiriyor ve bu da küresel ısınmanın potansiyel tehlikelerinin göz ardı edilmesine neden oluyor.

Google Ads ekibi, yayımlamış olduğu blog gönderisinde politika değişikliğinin reklamlarının bu tür içeriklerle eşleşmesini istemeyen reklamverenlerin isteği doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirtti. Blog gönderisinde ayrıca içerik oluşturucularının ve yayıncıların da videolarında iklim değişikliğini reddeden reklamlara yer vermek istemediğine de yer verildi.

Yeni YouTube reklam politikası, iklim krizi ile ilgili asılsız iddialara karşı şimdiye kadar atılmış en güçlü adımlardan biri olarak yorumlandı. YouTube'un yanı sıra sosyal medya platformları da küresel ısınma ile ilgili asılsız iddiaların ve komplo teorilerinin önünü kesmek için çalışmalarına başladı.

Sonuç olarak bütün bunların dünyanın geleceği açısından olumlu gelişmeler olarak görülmesi gerekiyor. İnsanların uzak ya da yakın bir gelecekte çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmaması için doğru bilgilendirmelerin yapılması, yanlış veya doğruluğu henüz kanıtlanmamış bilgilerin insanlara ulaşmasının önüne geçmek gerekiyor. Google da bunu yapmanın bir yolu olarak içerik oluşturucularını ve reklamverenleri ilgilendiren bu türden bir kural getirdi.