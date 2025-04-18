Yerel Markalar Apple'ı Ezip Geçiyor!

Apple, küresel pazarda premium algısını korumaya çalışsa da Çin pazarında işler pek de yolunda gitmiyor. 2025'in ilk çeyreği itibarıyla gelen son veriler, markanın dünyanın en büyük akıllı telefon pazarında ciddi bir gerileme yaşadığını ortaya koyuyor. Çinli üreticilerin agresif fiyat politikaları ve yerli tüketici tercihlerindeki değişim, Apple’ın pazar payını önemli ölçüde sarsmış durumda. Peki bu durum Avrupa'da da yaşanabilir mi? İşte konuyla ilgili detaylar...

Çin'de Büyük Gerileme! Diğer Pazarlarda Durum Ne?

Uluslararası veri analiz şirketi IDC tarafından yayımlanan son rapora göre, Apple'ın Çin’deki akıllı telefon sevkiyatları 2025’in ilk üç ayında yüzde 9 oranında düşerek 9,8 milyon adede geriledi. Bu, Apple için art arda yedinci çeyrekte de gerileme anlamına geliyor. Aynı dönemde Çin pazarı genel olarak yüzde 1,5 büyüme kaydederken, Apple’ın bu eğilime ters düşmesi dikkat çekici.

Apple’ın pazar payı önceki çeyrekte yüzde 17,4 seviyesindeyken bu oran şimdi yüzde 13,7’ye kadar düştü. Bu düşüş, markanın Çin’de büyük üreticiler arasında tek gerileyen isim olmasına neden oldu. Öte yandan yerli üreticiler, hükümetin başlattığı yeni sübvansiyon politikalarından faydalanarak daha erişilebilir fiyatlarla pazarda hızla öne çıkmaya başladı. Kısacası Çinli tüketiciler yerli markalarına sahip çıkmayı tercih ederek Apple'ın yıkılmaz denilen kalesinde büyük zararlar açılmasına sebep oldu.

Özellikle Xiaomi, aynı dönemde sevkiyatlarını yüzde 40 gibi çarpıcı bir oranda artırarak 13,3 milyon adede ulaştı ve liderliği Apple’ın elinden aldı. Bu başarı, yalnızca fiyat avantajı değil, aynı zamanda yerli markalara duyulan güvenin de artışta olduğunu gösteriyor. Huawei, Honor ve Vivo gibi diğer yerli oyuncuların da yükselişi Apple’ın hareket alanını iyiden iyiye daraltıyor.

Tabi tüm bunların yanında Apple’ın gerilemesinde, Çin hükümetinin tüketimi teşvik eden politikalarının da etkisi büyük. Ocak ayında devreye alınan ve 6 bin yuan altı cihazlarda %15 oranında iade imkânı sunan sübvansiyon sistemi, Apple’ın üst segment ürünleri yani amiral gemisi modellerinde geçerli değil. Bu da markanın kampanya dışında kalmasına ve fiyat rekabetinde geri düşmesine neden oluyor. Tüm bunları bir yerde toplayıp büyük resme odaklandığımızda gerilemenin kaçınılmaz olduğunu görüyoruz.

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