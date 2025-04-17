18 Bin TL'lik Oyun Telefonu Tanıtıldı! Performans Canavarı

Nubia yeni oyun telefonu tanıttı. RedMagic 10 Air olarak isimlendirilen akıllı telefon uygun fiyatı, aşırı ince yapısı, devasa batarya kapasitesi, yüksek yenileme hızı ve güçlü donanımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

RedMagic 10 Air Özellikleri

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip RedMagic 10 Air, OLED ekran üzerinde 1116 x 2480 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1600 nite kadar parlaklık ve yaklaşık 400 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 7,85 mm kalınlığındaki telefon yüzde 93,7 ekran gövde oranıyla dikkat çekiyor.

Telefonda 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 bulunuyor. Bu işlemci bir adet 3.3 GHz Cortex-X4, üç adet 3.2 GHz Cortex-A720, iki adet 3.0 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.3 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5X RAM seçeneği sunuluyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB UFS 4.0 seçenekleri mevcut. Android 15 tabanlı REDMAGIC OS 10 ile birlikte gelen telefonda çift SIM desteği de bulunuyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde ekran altı kamera mevcut.

6.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Gelişmiş soğutma sisteminin yer aldığı telefonda ayrıca kullanıcının günlük kullanım alışkanlıklarına göre titreşim, aydınlatma, ses ve diğer kişiselleştirilmiş ayarları optimize eden Red Core R3 çipi de bulunuyor.

RedMagic 10 Air Fiyatı

Redmagic 10 Air modeli 3.499 yuan (18.166 TL) başlangıç fiyat etiketiyle Çin'de satışa sunuldu. Telefonun global lansmanının 23 Nisan 2025 tarihinde yapılması bekleniyor.