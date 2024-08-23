Yeni Yerli AAA Oyunu Black State'ın Oynanış Videosu Yayınlandı: Grafikler GTA'yı Aratmıyor!

Türkiye merkezli oyun stüdyosu Motion Blur tarafından geliştirilen Black State oyunu için yeni bir oynanış videosu daha yayınlandı. Geçtiğimiz haftalarda paylaşılan ilk oynanış videosuyla büyük beğeni toplayan oyun, yüksek grafik kalitesi ile adeta göz dolduruyor. Detaylar haberde.

Yeni Black State, Yüksek Grafikleriyle Metal Gear Solid'e Rakip Olacak!

Bilmeyenler için, geçmişte Son Işık ismiyle pek çok başarılı yapıma imza atan Türk oyun stüdyosu Motion Blur, birkaç hafta önce Black State adlı yeni büyük bütçeli oyununu resmen duyurmuştu. Firma son olarak, geliştirdiği tek oyunculu TPS aksiyon nişancı oyunu için yeni bir oyananış videosu daha yayınladı. Görümüşe bakılırsa, yeni Black State yüksek grafik kalitesi ve oyun içi teknolojileriyle ülkemiz için benzersiz bir yapım olacak.

Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan ilk oyanış videosu ile Metal Gear Solid oyununa rakip olacağını işaret eden Black State, Alpha sürümüne ait 8 dakikalık oynanış videosu ile birlikte oyunseverleri daha da heyecanlandırmayı başardı. Nvidia’nın RTX teknolojisi tarafından desteklenen oyunda DLSS 3, Reflex ve Ray Tracing gibi teknolojiler aktif olarak kullanılıyor.

Videoyu incelediğimizde oyunun AAA düzeyinde bir grafik kalitesine sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bununla birlikte oyun içindeki vuruş hissi ve uzuv hasarı animasyonları da gayet gerçekçi. Öte yandan, hala geliştirilme aşamasında olan oyunun bazı sahne ve hareket animasyonlarında biraz çiğlik hissedilebiliyor. Firmanın son sürüme kadar bu tür prüzleri ortadan kaldıracağını tahmin edebiliyoruz.

Gizemli bir grup olan Architects'ler tarafından yine oldukça gizemli bir göreve çağrılan eski bir askerin esir düşen bir bilim insanını kurtarma yolcuğunu konu alan Black State, yakın zamanda PC platformunda Steam ve Epic Games Store üzerinden oyunseverlerle buluşacak.

Yerli oyun stüdyosu Motion Blur tarafından geliştirilen Black State oyununun oynanış videosu paylaşıldı.pic.twitter.com/kxQyJxlEW8 — Tamindir.com (@Tamindir) August 23, 2024

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