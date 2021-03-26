Sprey Formunda Yerli Koronavirüs Aşısı Geliyor: Dünyada İlk!

Yerli koronavirüs aşısı çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İntranazal COVID-19 aşısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca tarafından yapılan açıklamaya göre Türk bilim insanlarının girişimi başarılı olursa bu, dünyadaki ilk intranazal koronavirüs aşısı olacak. Yapılan açıklamaya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

İntranazal Yerli Koronavirüs Aşısı Ne Zaman Çıkacak?

Türk bilim insanlarının bir ilki gerçekleştirdiğini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çalışma başarılı olduğu takdirde burundan sprey olarak aşı yapılabileceğini açıkladı. Bakan Koca, "Bunlara ilaveten şu gelişme de son derece dikkate değerdir: Çünkü aşıda yeni bir teknik söz konusudur. Bu yeni teknikte aşının burundan sprey olarak uygulanması amaçlanmaktadır" dedi.

Bakan Fahrettin Koca, "İntranazal COVID aşısı denilen bu aşının da çok yakında Faz 1 çalışmalarına başlanacak. Türk bilim insanlarının bu girişimi sonuçlanırsa, bu, dünyadaki ilk İntranazal Covid aşısı olacak. Üretim verimliliği son derece yüksek olan bu aşıdan sadece 1 tesiste, yılda 250 milyon doz üretilebilecek" şeklinde konuştu.

Yerli aşı çalışmalarına dair önemli bilgiler paylaşan Bakan Koca, "Yerli aşı çalışmalarımız, bu anlayışla, sonuca doğru önemli gelişmeler kat ediyor. Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen İnaktif aşı Faz 2 safhasındadır. Son gönüllünün ikinci doz aşısı 9 Nisan'da yapılacak, sonuçların elde edilmesini takiben nisan ayı sonunda, son aşama olan Faz 3 aşamasına geçilecek" ifadelerini kulandı.

Bakan Koca, "Bir diğer önemli gelişme şudur: Ülkemiz, bugün, VLP (Yani: Virus Like Particle) virüs benzeri parçacık aşısının Faz 1 çalışmalarına başlamıştır. Bu aşı türü, tüm dünyadaki en İnovatif aşı adaylarından biridir" ifadelerine yer verdi ve sözlerine şu şekilde devam etti:

"Yerli aşı konusunda sıralanacak başka gelişmeler de var: Kısaca değinecek olursam, Faz 1 insan çalışmalarına başlayan bir İnaktif aşıyı, Faz 1 çalışmalarına geçmek için birkaç güne ihtiyacı olan bir başka İnaktif aşıyı iki örnek olarak anabilirim."

İntranazal Nedir?

İntranazal aşı açıklamasının ardından çok sayıda insanın kafasında "İntranazal ne demek?" gibi bazı soru işaretleri oluştu. İntranazal, burun içi, burun içinde demektir.