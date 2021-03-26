Türkiye'de Salgın Ne Zaman Bitecek? Bakan Koca Açıkladı

Türkiye'de salgın ne zaman bitecek? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından merak edilen soruyu yanıtladı. Bakan Koca ayrıcaa ülkemize gelecek aşılara ilişkin de çok önemli bilgiler paylaştı.

Türkiye'de Salgın Ne Zaman Bitecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Her birinizin bizlerden beklediği bir cevap var. Her birinizin sorduğu soru, kelimesi kelimesine aynı, 'Bu böyle ne kadar sürecek?' Buna kimse kesin cevap veremez. Çoğu bilim insanına göre, bugün için makul soru şudur, 'Salgın ne zaman kontrol altına alınır?' Bunun bir cevabı var, 'Aşılama tamamlandığında.' Türkiye için, 'Mayıs sonu, bilemediniz, Haziran ayı sonuna kadar' dersek, bu mevcut durumda gerçekçi bir cevap olacaktır" dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bunun üç asgari şartı var. Her birimizin süreçte tedbirlere uyması, aşı tedariki için yaptığımız bağlayıcı olan anlaşmalara uyulması, aşı programını etkileyecek olası bir sorun yaşanmaması. Üç şarttan biri, tedbirlere tam uyum, sizlere bağlıdır. Diğer ikisi için, büyük bir performansla çalıştığımızı bilmenizi istiyorum."

Bakan Fahrettin Koca, "Türkiye'de şu ana kadar 14 milyon dozdan fazla aşı uygulandı. Yurt dışından getirerek kullanıma aldığımız aşı toplam 18 milyon dozun üzerinde. Ayrıca bugün itibarıyla 10 milyon doza tekabül eden, dolumu Türkiye'de yapılacak aşı elimize ulaşmış durumda. Mayıs sonuna kadarsa toplam 100 milyon dozun Türkiye'ye ulaşmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Koca, "Anlaşma bu şekilde yapılmıştır. Bunlar, her birinize güven telkin edecek sayılardır. Bunlar, neyi geride bıraktığınızı ve sizi nasıl bir hayatın beklediğini gösteren sayılardır. Size bu güveni perçinleyecek başka bilgiler de vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi, yakın zamana kadar süreci Sinovac aşısıyla yürüttük. Şimdi, Alman menşeli BioNTech aşısı da sürece dahil oldu" ifadelerini kulandı.

BioNTech aşısına dair önemli bilgiler paylaşan Bakan Koca, "1,4 milyon doz BioNTech aşısı bugün itibariyle elimize ulaşmış durumdadır. Nisan ayı başında, bu 4,5 milyon doza ulaşacak. Buna ek olaraksa 30 milyon dozluk opsiyonlu anlaşma yapılmıştır. Başında Türk bilim insanlarının bulunduğu BioNTech'in üretim kapasitesi arttıkça, Türkiye aşıdan daha fazla yararlanacak" ifadelerine yer verdi.