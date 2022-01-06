Yerli Otomobil TOGG CES 2022'de Tanıtıldı (Video)

Yerli otomobil TOGG, CES 2022 etkinliği esnasında tanıtıldı. Gerçekleşen tanıtım ile birlikte C segmentinde yer alan sedan modelinin videosu yayımlandı. Paylaşılan video, C-Sedan modelinin tasarımını gözler önüne serdi. Yerli arabanın tasarımına dair merak edilen detaylar haberimizde.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Las Vegas'ta düzenlenen CES 2022 etkinliğinde C segmentinde bulunan sedan modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Habertürk'teki habere göre TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, etkinlik sırasında önemli açıklamada bulundu.

TOGG'u tamamen kullanıcı odaklı bir yaklaşım ile oluşturduklarının altını çizen Karakaş, akıllı cihazlarını kullanıcı odaklı, akıllı, sempatik, bağlantılı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli olarak tanımladıklarını, her türlü tasarımı, ürün geliştirmeyi de bu şekilde oluşturduklarını belirtti.

350'den fazla kullanıcı senaryosu üzerinde çalışarak 40'ın üzerinde yenilikçi konsept belirlediklerini ifade eden Karakaş, 2000'den fazla kişinin katıldığı kantitatif araştırma ve 30'un üzerinde focus grup ile birebir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Farasis Energy ortaklığıyla kurdukları Siro Silk Road Temiz Enerji Çözümleri şirketiyle batarya üreteceklerini ifade eden Karakaş, mevcut ve geliştirilecek olan batarya ürün gamı ile hem her tür elektrikli araç için batarya temin etmeyi hem de otomotiv dışı sektörlerde de önemli bir batarya, enerji depolama sistemleri sağlayıcısı olmayı hedeflediklerini açıkladı.

Global bir marka oluştururken doğum yerinin Türkiye olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirten Karakaş, logo tasarımında yer alan iki okun Doğu ve Batı'nın bir araya gelmesini simgelediğini ifade etti. Karakaş, markalarının duygusal Doğu ve rasyonel Batı kültürlerinin harmanlanmasını temsil ettiğini belirtti.

Doğu ve Batı'nın kesişim noktasında TOGG'un olduğunun altını çizen Karakaş, logodaki dualite teması hem dış hem de iç tasarımda Doğu ve Batı arasında rasyonel ve duygusal bir denge yaratma fikrini beslediğini söyledi.

Yerli Otomobil TOGG Çıkış Tarihi ve Tasarımı

Toplamda 5 model üreteceklerini belirten Karakaş, ilk olarak elektrikli SUV modelinin satışa sunulacağını, daha sonra C segmentindeki sedan ve hatchback modellerinin üretim sırasına gireceğini söyledi. Karakaş, söz konusu modellerin ardından B-SUV ve C-MPV modellerinin de piyasaya sürüleceğini açıkladı.

2030 yılına kadar beş farklı segmentte 1 milyon adet araç üretmeyi hedeflediklerini söyleyen Karakaş, 2022 yılının sonunda ilk seri üretim araçlarının banttan indirileceğini, homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından ise 2023 yılının ilk çeyreğinde C segmentinde yer alan ilk araç SUV'un satışa sunulacağını duyurdu.

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