Max Payne ve Prototype Yapımlarını Hatırlatan Yerli Oyun "Meatshot"dan İlk Fragman Geldi!

Türk oyun geliştiricisi Tolga Ay tarafından bir süredir geliştirilen yerli oyun Meatshot ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yakında çıkış yapmasını beklediğimiz oyunun ilk fragmanı kısa bir süre önce yayınlandı.

Yeni fragman, yaklaşan yapımın Matrix, Prototype ve Max Payne benzeri bir atmosfere sahip olacağını işaret eder nitelikteki görüntüleriyle dikkat çekti.

Yeni Meatshot,

Max Payne ve Matrix İle Benzer Temalara Sahip Olacak

Tolga Ay isimli ünlü Türk oyun geliştiricisinin, “Meatshot” ismini verdiği yeni aksiyon ve nişancı yapımı yakında oyunseverlerle buluşacak. Kısa bir süre önce oyun için paylaşılan görseller, pek çok kişinin yeni yapıma heycanlanmasını sağladı.

İlk fragmanı incelediğimizde, yeni Meatshot'ın oldukça hızlı bir oynanış deneyimi sunacağını görebiliyoruz. Oyun içi atmosferiyle Prototype 2, Matrix ve Max Payne gibi ünlü yapımları anımsatan oyun, epey sürükleyici bir dinamikte ilerliyor.

Çıkış tarihi hakkında henüz net bir açıklamanın bulunmadığı Meatshot'un yakın zamanda Steam üzerinden oyuncularla buluşacağı tahmin ediliyor. Dileyen kişiler, yerli aksiyon oyununu buraya tıklayarak istek listesine ekleyebilir.

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