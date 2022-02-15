Yerli Üretim Redmi 10 Satışa Sunuldu!

Türkiye’de üretilen Redmi 10, giriş seviyesi akıllı telefon arayanlar için dikkat çeken özelliklere sahip. Redmi 10, gelişmiş özellikleri ve üst düzey performansı erişilebilir hale getirerek segment standartlarını yükseltmeye devam ediyor. İşte detaylar!

Redmi 10 Fiyatı ve Özellikleri

Bir önceki modele kıyasla eksiksiz yükseltme paketiyle hazırlanan Redmi 10, serinin ilk 50MP yüksek çözünürlüklü kamerasını, 90Hz 6,5 inç FHD+ AdaptiveSync ekranını ve güçlü bir çip seti şık bir tasarımla bir araya getiriyor. Performansı ile dikkat çekmeyi hedefleyen Redmi 10, 4+128 GB 4.499 TL’lik tavsiye edilen satış fiyatıyla raflarda yerini aldı. 4+64 GB’lık model de yakın zamanda satışa çıkacak.

Redmi 10; 50MP ultra yüksek çözünürlüklü ana kamera, 8MP ultra geniş kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensörü ile geliyor. Redmi 10, kullanıcılara her durumda anı yakalama özgürlüğü veriyor. Cihaz ayrıca, çekimlere yetenek katmak için bir dizi şık filtrenin yanı sıra, kullanıcıları ve tüm arkadaşlarını fotoğrafın içine çeken büyük grup çekimleri için ideal olan panorama öz çekimleri içeriyor.

Redmi 10, FHD+ çözünürlüğe sahip 6,5 inç büyük bir ekranla geliyor ve 90Hz yenileme hızıyla görselleri daha canlı hale getiriyor. Redmi 10, AdaptiveSync teknolojisi sayesinde yenileme hızını içeriğe göre otomatik olarak ayarlayarak yalnızca gerçekten ihtiyaç duyulan anlarda yenileme hızını artırıyor ve böylece cihazın pilinin daha uzun süre kullanılmasına olanak tanıyor.

Redmi 10 ayrıca, gözleri rahatlatmak için Reading Mode 3.0 (Okuma Modu) özelliğine sahip. Gücünü 2.0GHz sekiz çekirdekli MediaTek Helio G88 işlemciden alan Redmi 10, hızlı GPU, güçlü donanım ve diğer üst düzey donanım özellikleriyle mobil performansı yepyeni bir seviyeye taşımayı hedefliyor. 5.000mAh pil, 18W hızlı şarj ve kutu içinden çıkan 22.5W şarj cihazıyla Redmi 10'un karbon grisi ve çakıl beyazı ile parlak deniz mavisi olmak üzere üç farklı rengi bulunuyor.

MIUI 12.5 sürümüne sahip Redmi 10, çift hoparlöre de ev sahipliği yapıyor. Resmi Xiaomi teknik servislerinde garanti kapsamındaki, Redmi 10 dahil, tüm cihazlar ücretsiz olarak tamir edilerek kullanıcılara kaliteli ve hızlı satış sonrası desteği Türkiye’de Xiaomi tarafından sağlanmaya devam edecek. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.