Yerli Üretim SUV: BMC Tulga Özellikleri Açıklandı

BMC'nin yerli üretim SUV modeli BMC Tulga özellikleri oldukça dikkat çekici. BMC Tulga özellikleri hakkında merak edilenleri sizler için bir araya getirdik.

BMC Tulga Özellikleri: BMC Tulga Neler Sunuyor?

Tamamen zırhlı ve taşıma kapasitesiyle birlikte 8 ton olan BMC Tulga, MÜSİAD Expo 2020 Fuarı’nda sergilendi. Hürriyet'in aktardığı habere göre BMC Tulga'nın yerden yüksekliği 2070 milimetre, genişliği ise 2050 milimetre. 6 personel ve 1 sürücü taşıyabilen BMC Tulga'nın 4 silindirli motoru 2500 devirde 250 beygir güç üretmekte.

130 KM hıza çıkabilen Tulga, 400 kilometre menzile sahip. Hız sabitleme, lastik basınç izleme sistemi, şerit değiştirme ve kör nokta uyarı sistemi, ön ve arka park sensörü, geri görüş kamerası, 360 derece kamera farkındalık sistemi gibi özellikleri üzerinde bulunduran araç tasarımı ile oldukça dikkat çekiyor. Tulga'nın sivillere satışının yapılmayacağı açıklandı.

BMC Tulga'nın askeri amaçlarla özel üretildiği ve askeri personel taşımak, devriye atmak için kullanılacağı bilgisi aktarılıyor. Tulga çok ağır arazi şartlarında ilerleyebilmek için ön ve arkada diferansiyel kilidine sahip.

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BMC Hakkında

1964 yılında kurulan Türkiye’nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden biri olan BMC, İzmir Pınarbaşı’ndaki 250 bin metrekarelik alana yayılan modern tesislerinde, geniş ürün gamı, nitelikli iş gücü ve yüksek üretim kapasitesi ile otomotiv ve savunma sanayine özel çözümler sunuyor.

BMC Pınarbaşı Fabrikası, otobüsten kamyona, mayına karşı korumalı zırhlı araçtan taktik tekerlekli araca kadar pek çok farklı konfigürasyondaki ticari ve savunma sanayi aracını üretebilecek esneklikte çalışıyor. 2.500’ün üzerinde çalışanı ile dinamik ve güçlü insan kaynağına sahip olan BMC, tasarımdan Ar-Ge’ye, üretimden satış ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm çözümlerini kendi bünyesinde bulunduruyor.

İlk günden bugüne 300 bin adedi geçen araç üretimi ile 80’i aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiren ve Türkiye ekonomisine yaklaşık 10 milyar dolarlık katma değer sağlayan BMC; yoğun Ar-Ge çalışmalarının ışığında, ileri teknolojiyle standartlarını sürekli yükseltiyor.