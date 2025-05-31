Yerli ve Milli E5000 Lokomotifler TCDD'ye Teslim Edildi!

Türkiye'nin yerli ve milli demiryolu projeleri arasında yer alan yerli lokomotif projesinin geçtiğimiz dönemlerde başarıyla tamamlandığını size bildirmiştik. Bu noktada yerli tren setinin teslimatlarıyla alakalı yeni gelişmeler yaşandı. Yerli elektrikli lokomotif ve tren setlerinin teslimatları gerçekleştirildi. İşte konuyla ilgili detaylar...

Yerli Üretimin Yeni Kilometre Taşı: E5000 Sahada

Türkiye’nin raylı sistemler alanındaki yerli üretim hamlelerine bir yenisi daha eklendi. TÜRASAŞ tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk yerli elektrikli lokomotifi E5000 resmi olarak TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü’ne teslim edildi. Bu gelişme Türkiye’nin demiryolu teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltma hedefinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

E5000, adını taşıdığı 5.000 kW gücüyle hem yük hem de yolcu taşımacılığına uygun şekilde geliştirildi. Lokomotifin azami hızı 140 km/s olarak belirtilirken bu özellik onu sadece şehirler arası taşımacılıkta değil yüksek performans gerektiren hatlarda da etkili kılıyor. Elektrik motoru cer konvertörü ve kontrol yazılımları dahil olmak üzere lokomotifin neredeyse tamamı yerli mühendislik ürünü olarak tasarlandı.

Projede yer alan bileşenlerin yüzde 85’i yerli olarak üretilirken bu oran demiryolu araçlarında ulaşılması zor bir seviye olarak öne çıkıyor. E5000’in tasarımı Avrupa Birliği Demiryolu Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik Şartları’na (TSI) uygun şekilde gerçekleştirildi. Bu sayede lokomotif uluslararası hatlarda da kullanılabilecek teknik yeterliliğe sahip. TÜRASAŞ’ın Ar-Ge gücüyle hayata geçirilen E5000 projesi aynı zamanda Türkiye’de raylı sistem teknolojilerinin yerlileştirilmesinde bilgi birikiminin ve teknik altyapının geldiği noktayı da gözler önüne seriyor.

Proje kapsamında geliştirilen yerli çekiş sistemleri gelecekte metro ve banliyö hatlarına yönelik yerli çözümlerin de önünü açacak potansiyel taşıyor. Türkiye’nin raylı sistemlerde kendi altyapısını kurma hedefinde E5000 gibi projelerin artarak devam etmesi bekleniyor. Bu teslimat hem ekonomik kazanım hem de teknoloji transferi açısından uzun vadeli faydalar sağlayacak. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...