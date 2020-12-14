Yılbaşında Sokağa Çıkma Yasağı Kaç Gün Olacak? Açıklama Geldi

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan tarafından yılbaşı açıklaması yapıldı.

Yılbaşında Sokağa Çıkma Yasağı Kaç Gün Olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Yılbaşı gecesi de kısıtlamaya tabi ama gün sayısının artıp artmama durumunu gelecek haftanın sonuçları ve salgının seyri belirleyecektir." demişti.

Peki yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan açıklama geldi. İlhan, en az 3 günlük bir kısıtlamanın olumlu olacağını düşünmekte. Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan tarafından yılbaşı hakkında yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"İnsanlar Cuma günü bir araya geliyorlar, bütün hafta sonunu birkaç aile beraber geçiriyorlar. Hafta sonları dinlenmek için iyi bir seçenek ama bir araya gelmek için iyi bir seçenek değil. Öyle olduğu zaman da tabi birden fazla kişi enfekte olarak karşımıza çıkabiliyor. Bunları yapmamak gerekiyor. Şu an geldiğimiz noktada da hafta sonu kısıtlamalarının devam etmesi uygun olacak gibi görünüyor. Önümüz yılbaşı biliyorsunuz. Yılbaşında 2 gün zaten hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması var. Yılbaşı akşamı da kısıtlamalı. Cuma günü yılbaşının ertesi günü, zaten akşam saatinde sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor, hafta sonunu kapsayacak şekilde. Cuma günü gündüz de resmi tatil olduğunu düşündüğümüzde aslında en az 3 günlük bir kısıtlamanın olumlu olacağını düşünüyorum. Bunun hem vaka hem hasta sayısına olumlu yansıyacağı kanısındayım"

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