2022'nin En Çok Satan Oyunları Belli Oldu

Geçtiğimiz sene birçok yeni oyunla ve devam oyunuyla tanıştık. Kimi oyunlar asla unutamayacağımız deneyimlere dönüşürken kimileri ise yalnızca bir hayal kırıklığı olarak kaldı. Peki, hangi oyunlar kullanıcılar tarafından daha fazla rağbet gördü?

Pazar araştırma şirketi olan NPD Group, her sene olduğu gibi bu sene de geleneği bozmayarak ABD'de 2022'nin en çok satan oyunları listesi hazırladı. İşte geçtiğimiz yıl öne çıkan oyunlar!

2022'de En Çok Satan Oyunlar

Call of Duty: Modern Warfare 2 (Activision Blizzard)

Elden Ring (Bandai Namco)

Madden NFL 23 (Electronic Arts)

God of War: Ragnarök (Sony)

Lego Star Wars: The Skywalker Saga (Warner Bros. Games)

Pokemon: Scarlet and Violet (Nintendo)

FIFA 23 (Electronic Arts)

Pokemon Legends Arceus (Nintendo)

Horizon Forbidden West (Sony)

MLB The Show 22 (Sony/MLB)

2022'de en çok satan oyunlar listesinde Microsoft'un satın alımının ardından güçlü bir çıkış yakalayan Activision-Blizzard'ın yeniden yapım oyunu Call of Duty: Modern Warfare 2 dikkat çekiyor. ABD'de güçlü bir oyuncu kitlesine sahip olan seri, nostalji yaşamak isteyenleri efsane karakterlerle yeniden savaş alanına taşıdı.

Öte yandan birçok ödül töreninde "Yılın Oyunu" olarak seçilen Elden Ring, ikinci sırayı alarak satış başarısını da yakalamış gibi duruyor. Senenin bir diğer başyapıtı olan God of War Ragnarök ise ancak dördüncü sırayı elde edebilmiş olarak gözümüze çarpıyor.

Tabii bu satış rakamlarına bazı oyunlarda dijital satışların eklenmediğini belirtmemiz gerekir. Örneğin bu sene çıkan iki Pokemon oyununun da dijital satışları dahil edilmemesine rağmen listelerde kendilerine yer bulabilmesi, gerçekten takdir edilmesi gereken bir başarı.

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