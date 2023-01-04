Tamindir'in 2022 Özeti: Yılın Trendleri Belli Oldu!

Türkiye'nin en büyük indirme ve teknoloji platformu Tamindir.com, sektörde 2022 yılında en çok tercih edilen sitelerden biri oldu. Gerek sosyal medyadan gerek düzenli olarak doğrudan sayfamızı ziyaret eden kullanıcılarımız, her geçen gün biraz daha büyümemize destek oluyor.

2022 yılında elde ettiğimiz veriler doğrultusunda teknolojinin yeni ürünlerinden güncelliğini hiç kaybetmeyen uygulamalara kadar yüksek indirme oranları elde ettik. Uygulama ve oyun indirme sayılarının yanı sıra blog tarafında ürettiğimiz sayısız içeriğe de ilgi oldukça büyüktü.

Teknoloji, bilim, sinema, oyun ve yaşam kategorilerinde ürettiğimiz, günlük hayatta yaşanan çeşitli sorunlara hızlıca çözüm üretebileceğiniz bloglarımız ile her zaman kullanıcılarımıza ulaştık. Aynı zamanda en güncel haberleri de kısa sürede sizlerle paylaşarak gündemden geri kalmamınız için büyük çaba sarf ettik.

Milyonlarca ziyaretçiye kapılarımızı açtığımız seneyi geride bırakmış olsak da, 2023 yılı ve sonrasında da daha fazla içerik ve uygulama ile sizlerle olacağız. YouTube kanalımız üzerinden sizlerle deneyimlerimizi paylaşmaya devam edeceğimiz gibi en ilginç ve güncel bilgileri paylaştığımız TikTok hesabımızda da buluşmaya devam ediyor olacağız.

Gelin, tüm detayları ile Tamindir 2022 Trendleri'ne yakından bakalım:

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