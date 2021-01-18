Yiyeceklerden koronavirüs bulaşır mı? Ekmekten koronavirüs bulaşır mı? Kargodan koronavirüs bulaşır mı?

Vatandaşlar ekmekten koronavirüs bulaşıp bulaşmadığı ile ilgili araştırmalar yapıyor. Çin’in Tianjin kentinde bir firmaya ait dondurmada Kovid-19 tespit edildi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Yiyeceklerden Koronavirüs Bulaşır Mı?

Prof. Dr. Ateş Kara Twitter'dan yaptığı açıklamada "Çin'de dondurmada koronavirüs tespit edilmesi, büyük olasılıkla üretim sırasında koronavirüs pozitif birisinden bulaş olması ile ilgili olabilir. Soğukta bulunduğu için, virüs daha uzun süre tespit edilebilir Bulaşa neden olamaz dünyada bugüne kadar gıda ile geçiş gösterilmedi, Çin'de bir seferde üretilen 4,836 kutu dondurmadan alınan örneklerden 3'ünde virüs pozitif bulunmuş. Öncelikle bu hastalık yapabilecek bir virüs mü ? Yoksa, virüs parçası mı ? Bunu değerlendirmek mümkün değil, ancak virüs bile olsa bugüne kadar gıda ile geçiş olduğu gösterilmedi." dedi.

Çin'de bir seferde üretilen 4,836 kutu dondurmadan alınan örneklerden 3'ünde virüs pozitif bulunmuş. Öncelikle bu hastalık yapabilecek bir virüs mü ? Yoksa, virüs parçası mı ? Bunu değerlendirmek mümkün değil, ancak virüs bile olsa bugüne kadar gıda ile geçiş olduğu gösterilmedi. — Ates Kara (@AtesAtesKara) January 16, 2021

Ekmekten Koronavirüs Bulaşır Mı?

Hürriyet'te yer alan haberde, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın merak edilen sorulara verdiği yanıtlara yer verildi.

Soru: Ekmek satan kişi sigara içerken eli ağzına değiyor sonra elini ekmeğe değdiriyor. Bu kişide korona varsa ben de eve gelince o ekmeği yersem bana korona geçer mi?

Cevap: Öncelikle eğer 1- Süre çok kısa olursa, 2- Siz elinizle aynı noktaya dokunur ve sonrasında da göz, burun veya ağzınıza götürürseniz risk olabilir. Ancak bu şekilde geçişi destekleyen bilimsel bir veri yok. Elinizi yıkadığınız anda risk kalmaz.

Kargodan Koronavirüs Bulaşır Mı?

Soru: Kargolardan virüs bulaşır mı?

Cevap: Bugüne kadar kargo veya paketle de virüs geçişini gösteren herhangi bir veri benim bildiğim veya görebildiğim kadarıyla yok.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.