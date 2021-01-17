Yüz Yüze Eğitim Başlıyor: Okulların Açılış Tarihi Ne Zaman?

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Okulların açılış tarihi merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler okulların açılıp açılmayacağı hakkında bekleyişlerini sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından okulların açılış tarihi hakkında önemli bir açıklama yapıldı.

Yüz Yüze Eğitim Ne Zaman Başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te katıldığı Neler Oluyor programında yüzyüze eğitimle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim için tarih verdi. Selçuk yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

Bizim baktığımız yer Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Cumhurbaşkanımız önderliğinde Kabine'nin alacağı kararlara bağlı. Biz aslında çok kontrollü gittik.

15 Şubat'ta okulların açılması ile ilgili ilke kararı var. 15 Şubat'tan 10 gün önce net bir tablo karşımıza çıkar.

Türkiye'deki durumun akışı nasıl diye baktığımızda bizim okulları açma hazırlığımız ve salgın seyrinin olduğunu düşünüyoruz.

Şimdi bununla ilgili karar salgının seyri bakımından Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı tavır; tüm sınıflar açılabileği şeklinde ise, bizim başka ne senaryomuz vardı.

2 gün 2 gün seviye sınıfları vardı. Dünyaya baktığımızda küçük yaşlarda riskin daha az olduğunu görüyoruz.

Bizim hali hazırda gördüğümüz tablo şu. Hiç açılamayan sınıflarımız vardı bizim. 7. sınıflar 10. sınıflar aslında öncelik olarak dikkat alanımızda tutuyoruz.

Sınav grubunda olan çocuklarımız var, Staja başlayacak olan öğrencilerimiz var. Onları göz önünde tutuyoruz.

Söylediğim gibi salgının seyrine bağlı olarak bunlardan hangisinin hayata geçeceğini, yaklaşık 15 gün kala açıklamış oluruz.

Sizce okullar açılmalı mı? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın! Telegram kanalımıza katılarak hem sorular sorabilir hem de teknolojik ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Telegram kanalımıza burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.