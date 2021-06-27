YKS Zor muydu? Uzmanlardan TYT-AYT Değerlendirmesi

Eğitimciler YKS zor muydu sorusunu yanıtladı. Cumartesi ve Pazar olmak üzere iki günlük oturumda tamamlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı, bu yılki soru dağılımıyla merak uyandırıyor. Sınavdan çıkan milyonlarca adayın çoğunluğu matematik ve geometride zorlandığını söylüyor.

Geçtiğimiz saatlerde 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavı tamamlandı. 27 Haziran Pazar saat 10.15'te başlayan Alan Yeterlilik Testi, 13.15 itibarıyla son buldu. Hem sınavdan çıkan öğrenciler hem de eğitimciler ise bu yılki Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı değerlendirdi.

TYT’ ye 2 milyon 607 bin 903 aday başvurdu. TYT’de 40 Türkçe, 40 Matematik, 20 Sosyal Bilimler (Din Kültürü Ahlak Bilgisi dersinden muaf öğrenciler için ekstra 5 Felsefe), 20 Fen Bilimleri sorusu yer aldı. Sosyal Bilimlerde 5 Tarih, 5 Coğrafya, 5 Felsefe ile 5 Din Kültürü Ahlak Bilgisi; Fen Bilimlerinde ise 7 Fizik, 7 Kimya, 6 Biyoloji sorusu yer aldı.

Eğitimciler YKS zor muydu sorusunu yanıtladı

Eğitimci Ertuğrul Çelik ve Kemalettin Ağaç tarafından TYT ilişkin verilen demeçte, sınavın süre bakımından zorlayıcı olduğu ifade edildi. "Matematik testi muhakeme gücünü ve yorum kabiliyetini ölçen sorulardan oluşuyordu. Zor soru sayısı önceki yıllara göre biraz daha fazla. Öğrencilerin çok fazla süre problemi yaşadığı bir sınav yapılmış" ifadeleri kullanıldı.

Türkçe Öğretmeni Mutlu Kılavuz ise Türkçe sorularının yoğun dikkat istediğini belirterek, "Paragraf soruları normalden daha kısa metinlerden oluşuyor. Ancak 25 paragraf sorusunu art arda çözmeye çalışmak öğrencinin bu teste zaman kaybetmesine ve yorulmasına yol açtı" şeklinde konuştu.

Sınava giren öğrencilerin bazıları emeklerinin karşılığını alacağına inanıyorken, bazıları ise sınavın genel olarak zorlayıcı sorulardan oluştuğunu düşünüyor. YKS sınavlarının ilk oturumu Türkçe ve Matematik sorularıyla zorlarken, AYT sınavında ise Matematik sorularının zorlayıcı olduğu ifade edildi.

Sınav eğitimcisi Adil Kurt tarafından yapılan açıklamada hem TYT'nin hem de AYT'nin ÖSYM formatına uygun bir şekilde hazırlandığı aktarıldı. Kurt açıklamasında, "Matematik testindeki sorularda temel bilgiler sorgulanmış; öğrencinin soruyu ilk okumada anlayıp matematik bilgisi ile yorumlaması ve öğrencilerden hatasız işlem yapması istendi" dedi.

2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 YKS sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde belli olacak. 4 Ağustos tarihinde erişime açılan sonuçları hemen aşağıda yer alan ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi uygulamasından kontrol edebilirsiniz.