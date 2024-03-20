YÖK, 2 Milyona Yakın Öğrencinin Kaydını Sildi: Peki Neden?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yükseköğretimde öğrenci sayısında yaşanan düşüşle ilgili bir bilgi notu paylaştı. YÖK'ün verilerine göre, 2021-2022 akademik yılında açıköğretime kayıtlı olan öğrenci sayısı 4 milyon 454 bin 128 iken, 2022-2023 akademik yılında bu sayı 2 milyon 835 bin 686'ya geriledi.

YÖK, bu düşüşün nedeninin 4 dönem ve üzeri süreyle aktif olmayan öğrencilerin kayıtlarının silinmesi olduğunu belirtti. Ek olarak açıköğretim sisteminde üst üste 4 dönem boyunca kayıt yenileme koşullarını karşılamayan öğrencilerin kayıtlarının silinmesine ilişkin uygulamanın devam ettiğini de belirtti.

YÖK, Kayıt Silme İşlemine İlişkin Açıklama Yaptı

Açıklamada, öğrencilerin programdan ilişkisinin kesilmesine yönelik düzenlemenin Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yapıldığı vurgulandı.

Açıköğretim programlarında kayıtlı 1 milyon 856 bin 750 öğrencinin kaydının silindiği bildirilen açıklamada, YÖK şunları söyledi:

''Kaydı silinen söz konusu öğrencilerin yüzde 80’inin 5,5 yıldan, yüzde 50’sinin 8 yıldan fazla süredir aynı bölüme kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. 935 bin kişinin ise sınavsız ikinci üniversite veya sınavsız dikey geçiş kapsamında açıköğretim programlarına kayıtlı olduğu görülmüştür. Bu sayı, 15 Nisan 2023 tarihinde 6 milyon 952 bin 142’ye yükselmiştir. 15 Mart 2024 itibarıyla ise 7 milyon 83 bin öğrenci yükseköğretime kayıtlıdır.''