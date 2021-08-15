YÖK'ten Üniversitelerde Yüz Yüze Eğitim Açıklaması!
Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? Yükseköğretim Kurulu, 2021-2022 eğitim ve öğretim dönemi ile ilgili çok önemli bilgiler paylaştı. İşte detaylar!
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili oldukça önemli bir açıklama yaptı. YÖK tarafından yapılan açıklamada, yüz yüze eğitime başlanması için gerekli çalışmaların yürütüldüğü belirtildi. Açıklamaya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.
Üniversitelerde Yüz Yüze Eğitim Başlayacak mı?
Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile uzaktan eğitime geçilmişti. Öğrenciler, yeni tip koronavirüs salgını döneminde eğitim ve öğretime çevrim içi ortamda devam etmişti. Vaka sayılarının yeniden hızlı bir şekilde artmaya başlaması ile birlikte 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin uzaktan mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı merak ediliyordu.
MEB Yüz Yüze Eğitim İçin Yeni Bir Adım Attı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze eğitim için yeni bir adım attı. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okullar online eğitim sisteminden eskisi gibi uygulamalı eğitim sistemine geçiyor.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yüz yüze eğitim ile ilgili çok önemli bir açıklama yaptı. YÖK tarafından yapılan açıklamada, 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde örgün programlarda yüz yüze eğitime başlanması için gerekli çalışmaların yapıldığı ifade edildi.
Yüz yüze eğitim ile ilgili oldukça önemli bilgiler paylaşan YÖK, yaptığı açıklamada, "Salgının seyrine, alt yapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre, COVID-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabilecektir" sözlerine yer verildi.
Yükseköğretim Kurulunun yüz yüze eğitim açıklamasının tamamı şu şekilde:
"Bilindiği üzere 2019 yılının sonlarında başlayan ve 2020 yılının ilk aylarına damgasını vuran COVID-19 küresel salgını ile birlikte yükseköğretim kurumlarımızda uzaktan eğitime geçilmiştir.
Uygulamalı eğitimlerin bir kısmına devam edilmesi ve özellikle harmanlanmış (hibrit) öğretimin de yaygınlaşması ile birlikte geçtiğimiz yıl ‘’Küresel Salgında Yeni Normalleşme’’ çalışmaları yapılmıştır.
Salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre üniversitelerimizde "Koronavirus Komisyonları" oluşturulmuş, hızlı karar mekanizmaları tesis edilmiştir.
2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminde, Yükseköğretim Kurulu olarak örgün programlarda 'yüz yüze eğitime' başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütülmektedir.
Salgının seyrine, alt yapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre, COVID-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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