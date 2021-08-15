YÖK'ten Üniversitelerde Yüz Yüze Eğitim Açıklaması!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili oldukça önemli bir açıklama yaptı. YÖK tarafından yapılan açıklamada, yüz yüze eğitime başlanması için gerekli çalışmaların yürütüldüğü belirtildi. Açıklamaya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Üniversitelerde Yüz Yüze Eğitim Başlayacak mı?

Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile uzaktan eğitime geçilmişti. Öğrenciler, yeni tip koronavirüs salgını döneminde eğitim ve öğretime çevrim içi ortamda devam etmişti. Vaka sayılarının yeniden hızlı bir şekilde artmaya başlaması ile birlikte 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin uzaktan mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı merak ediliyordu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yüz yüze eğitim ile ilgili çok önemli bir açıklama yaptı. YÖK tarafından yapılan açıklamada, 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde örgün programlarda yüz yüze eğitime başlanması için gerekli çalışmaların yapıldığı ifade edildi.

Yüz yüze eğitim ile ilgili oldukça önemli bilgiler paylaşan YÖK, yaptığı açıklamada, "Salgının seyrine, alt yapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre, COVID-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabilecektir" sözlerine yer verildi.

Yükseköğretim Kurulunun yüz yüze eğitim açıklamasının tamamı şu şekilde: