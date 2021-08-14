MEB Yüz Yüze Eğitim İçin Yeni Bir Adım Attı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze eğitim için yeni bir adım attı. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okullar online eğitim sisteminden eskisi gibi uygulamalı eğitim sistemine geçiyor.

MEB, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılına hazırlıkların tamamlanması için 81 il Milli Eğitim Müdürlüğüne yeni bir yazı gönderdi. 81 il Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen yazıda okulların hazır hale getirilmesi istendi.

MEB Yüz Yüze Eğitim Hazırlıkları İçin Neler Yapılmasını İstedi?

Habertürk'ün haberine göre MEB tarafından gönderilen yazıda şunlar istendi:

Okul ve kurum binalarının girişinin öğrencilerin, öğretmenlerin ve bütün çalışanların maske ihtiyacını giderebilecek bir şekilde düzenlenmesi ve her öğrencinin ve okul çalışanının ihtiyaç duyması halinde maskesini alıp değiştirebilmesi,

Kirli ve temiz maskenin ayrı ayrı konulacağı kumbara, bölme ya da kutuların hazırlanarak hizmete sunulması.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Okulların Açılacağını Duyurmuştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen günlerde yapmış olduğu açıklamada bu sene okulların kesinlikle açılacağını belirtmişti. Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Koca, 2021-2022 eğitim ve öğretimin yüz yüze yapılacağını duyurmuştu.

Sağlık Bakanı Koca, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerin yüz yüze eğitim sistemi ile açılacağını belirtirken öğrenci, veli, öğretmen ve öğretim üyelerinin aşılanması gerektiğini vurguladı ve öğrenci, öğretmen ve öğretim üyelerinin aşılanmasına daha çok ağırlık verileceğini açıkladı.

Okullara girmek isteyenlerdense aşı sertifikasının isteneceği ifade edildi. Okula girmek isteyen ancak henüz aşı olmamış kişilerin düzenli olarak PCR testi yaptırması ve sonucun negatif olduğunu doğrulatması gerekeceği de paylaşılan bilgiler arasında yer aldı.

Okula girmesi gereken velilerin bu nedenle okullar açıldıktan sonra eğer aşı olmamış ise düzenli olarak PCR testi yaptırması ve testinin negatif olarak sonuçlandığını düzenli olarak bildirmesi gerekiyor.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabı üzerinden geçen günlerde paylaşmış olduğu bir tweette 18 yaş ve üstü nüfusta en az bir doz aşı yaptıranların oranının %70'i geçtiğini duyurmuştu.

DHA'daki habere göre Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener, eğitimcilerin ve sağlık çalışanlarının yanı sıra öğrencilerin temaslı olabileceği grupta yer alan okul servisi, yemekhane, kafeterya ve kırtasiye çalışanlarının da çift doz aşı olması gerektiğini belirtti.