Yolcu Uçağı ile Askeri Helikopter Çarpıştı (Video)

ABD, havacılık tarihine geçecek korkunç bir kazaya ev sahipliği yaptı. Reagan Ulusal Havalimanı'na inişe geçen bir yolcu uçağı ile ABD Ordusu'na ait bir Black Hawk helikopteri havada çarpıştı. 64 kişinin bulunduğu uçak ve 3 askerin bulunduğu helikopter, çarpışmanın ardından alevler içerisinde havalimanı yakınlarındaki nehre düştü. İşte detaylar!

ABD'de Yolcu Uçağı ile Askeri Helikopter Havada Çarpıştı

Korkunç kaza, ABD'deki Reagan Ulusal Havalimanı'nda meydana geldi. Amerikan Havayolları'na ait 60 yolcu ve 4 mürettebat taşıyan uçak, iniş yapmak piste doğru alçaldığı esnada yakınlardaki bir askeri üsten kalkan ve üö mürettebatı olan bir Black Hawk helikopterle çarpıştı. Çarpışma anı ise kameralara yansıdı.

Toplamda 67 kişiyi taşıyan iki hava aracı, çarpışmanın ardından yanarak Potomac Nehri'ne düştü. Olay yerine hızlıca ulaşan 300'ü aşkın kişi arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Ancak çarpışmanın etkisi, ve nehre düşen enkaz nedeniyle kazadan kurtulan olmadı.

Yetkililer kazanın nedenlerini araştırırken, aileler sevdiklerine ulaşmak için hala umutla bekliyor. Olayın ardından ise Reagan Ulusal Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar askıya alındı.

Karmaşık hava trafiği ve yoğun askeri helikopter operasyonlarıyla bilinen bölge bir süre uçuşa kapalı olacak ve benzer bir kazanın bir daha yaşanmaması için önlemler alınacak.