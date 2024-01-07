Şirket Yöneticileri Elon Musk’ın Durumundan Endişeli: Peki Hangi Konuda?

Tesla, SpaceX ve Neuralink'in sahibi olan Elon Musk'ın şirket etkinliklerinde uyuşturucu kullandığı ve bu durumun şirket yöneticilerini endişelendirdiği iddiaları Wall Street Journal'da yer aldı.

Şirket Yöneticileri Endişeli!

Haberde dünyanın çeşitli yerlerinde katıldığı partilerde LSD, kokain, ekstazi ve psikedelik mantar kullandığı iddia edilen Elon Musk'ın söz konusu partilere katılanların gizlilik sözleşmesi imzaladığını ve telefonlarını teslim ettiğini belirten kaynaklar bulunuyor.

Musk'ın daha önce bir canlı yayında esrar içtiğini ve depresyonla mücadele için ketamin kullandığını açıkladığı ancak şirket yöneticilerinin 2017'de fark ettiği davranış değişiklikleriyle ilgili şüphelerin arttığı ifade ediliyor. SpaceX çalışanlarına yaptığı konuşmada "tuhaf ve tutarsız" bir konuşma yaptığı belirtilen Musk'ın söz konusu konuşmanın ardından mikrofonun SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell'e devredildiği kaydediliyor.

Musk'ın uyuşturucu kullanımının, SpaceX'in Amerikan hükümetiyle imzaladığı toplam 14 milyar dolar değerindeki sözleşmeleri ihlal anlamına geldiği vurgulanıyor. Musk'ın daha önce yaptığı açıklamalarda, sıradışı davranışlarını uyku eksikliğine ve bipolar bozukluğuna bağladığı hatırlatılıyor.

Elon Musk'ın sözcüsü Alex Spiro ise yaptığı açıklamada Musk'ın düzenli olarak uyuşturucu testinden geçtiğini ve temiz sonuçlar aldığını belirtirken habere dair "başka yanlışlar da olduğunu" söyleyerek detay vermedi.

Musk'ın geçmişte podcast yayınında esrar kullanmasının Tesla hisselerinde düşüşe neden olduğu ve dünyanın en zengin insanı olarak bilinen Musk'ın geçen yılki biyografik açıklamalarında "Yasadışı uyuşturucu kullanmayı gerçekten sevmiyorum" ifadelerine yer verildiği de haberde yer alıyor.

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