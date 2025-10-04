1250 TL'lik Oyun Yanlışlıkla 85 TL'ye Satılıyor! Sakın Kaçırmayın

Platform oyununu sevenlerin kesinlikle kaçırmaması gereken bir oyun, aşırı düşük bir fiyatla oyuncuların karşısına çıktı. Bu türün en sevilen oyunlarından biri olan Yooka-Replaylee için yanlış fiyatlandırma yapıldı. Bu nedenle oyun şu an normal fiyatından çok daha düşük bir fiyat etiketi ile ön siparişe açılmış durumda.

Yooka-Replaylee Çok Ucuza Satılıyor

Playtonic Games tarafından geliştirilen Yooka-Replaylee, Xbox mağazasında hatalı fiyatlandırıldı. Platform ve macera türlerine sahip oyun şu anda Xbox mağazasında 85 TL'ye satılıyor. Oyuncuların severek oynayacağı oyun, normalde 29.99 dolar (1250 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da oyunun Xbox mağazasında hatalı bir fiyatlandırma olduğu anlamına geliyor.

Yanlış fiyatlandırma yüzünden oyunun fiyatı her an güncellenebilir. Xbox'ta benzer yanlış fiyatlandırmalara daha önce birçok kez rastlandı ancak hatalar büyük bir çoğunlukla birkaç saat içinde düzeltilerek olması gereken fiyat etiketine geri dönüldü. Şimdiye kadar bu düzeltmeden önce satın alınan oyunlar genellikle oyuncuda kalmaya devam etti, geri iade gerçekleşmedi. Dolayısıyla oyunu şimdi alırsanız 1165 TL tasarruf edebilir ve Yooka-Replaylee'ye sonsuza kadar sahip olabilirsiniz.

Yooka-Replaylee Fragmanı

Yooka-Replaylee Nasıl Bir Oyun?

Yooka-Replaylee, 2017'de piyasaya sürülen 3 boyutlu platform oyunu Yooka-Laylee'nin yenilenmiş ve geliştirilmiş bir versiyonu. Oyun, iki arkadaş olan Yooka ile Laylee'nin macerasına odaklanıyor. Capital B'nin çaldığı sihirli sayfaları bulmaya çalışıyorsunuz. Bunun içinse size sunulan büyük dünyada keşfe çıkmanız ve çeşitli eşyaları toplamanız gerekiyor.

Tipik bir bulmaca oyunundan bekleyebileceğiniz üzere Yooka-Replaylee de her biri kendine özgü zorluklara sahip çeşitli bulmacalarla öne çıkıyor. Bu türde eğer çok iyi olduğunuzu düşünüyorsanız bulmacaları çözmek için hemen görsel açıdan bir hayli dikkat çekici olan bu oyunu oynamaya başlayabilirsiniz.