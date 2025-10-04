125 TL Değerindeki Türkçe Oyun Ücretsiz Oldu! Hemen Alın

Şimdiye kadar kıyamet sonrası türüne sahip çok sayıda oyun piyasaya sürüldü. Her birinin kendine özgü bir oynanışı ve konusu bulunuyordu. Yeni ücretsiz hâle gelen Zomborg ise size şu ana kadar denediğiniz tüm kıyamet sonrası temalı oyunlardan çok daha farklı bir dünya sunuyor. Bu türe çok ilgi duyuyorsanız ücretsiz oyun fırsatını kesinlikle kaçırmamalısınız.

Zomborg, Ücretsiz Oldu

GameDevLab tarafından geliştirilen Zomborg, Steam'de 6 Ekim 2025 tarihine kadar ücretsiz hâle geldi. 2017 yılında piyasaya sürülen oyun, dijital oyun mağazasında normalde 2.99 dolar (125 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. En iyi zombi oyunları arasında yer alan oyun, kıyamet sonrası bir dünyada geçiyor. Yukarıdan bakış açısı ile oynuyoruz.

Türkçe dil desteğine sahip oyunda BM (Birleşmiş Milletler), salgının önüne geçmek için karantina bölgeleri oluşturuyor ve virüsün tedavisini bulmak için çok sayıda asker gönderiliyor ancak ekip bölgeden ayrılamadan saldırıya uğruyor ve hepsi ölüyor. BM, bunun üzerine son derece yetenekli olan paralı askerlerden yardım istiyor. Oyuncular ise hayati öneme sahip verileri ele geçirmek için görevlendirilen bu paralı askerleri yönetiyor.

Oyunda yoğun zombi saldırılarıyla karşılaşıyorsunuz. Onları geride tutmak için parmağınızı bir anlığına bile tetikten çekmemeniz gerekiyor. Yukarıdan bakış açısı sayesinde size doğru gelen zombi sürülerini net bir şekilde görüp önlem alabiliyorsunuz. Çok fazla zombi karşısında biraz uzaklaşmayı tercih edebilir ya da ilk olarak hangisini vurursanız oradan çıkmanızın daha kolay olacağını düşünerek harekete geçebilirsiniz.

Zomborg'da karakterinizi istediğiniz gibi özelleştirmeniz mümkün. Ayrıca aralarından seçim yapabileceğiniz pek çok silah mevcut. Oyunda ilerledikçe kazandığınız paraları ise silahlarınızı geliştirmek ve zombilere karşı daha etkili hâle getirmek gibi amaçlarla kullanabilirsiniz. Tüm bu özellikler sayesinde oyunda inanılmaz eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

Zomborg Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Steam istemcisini açın.

Mağazaya gidin.

Zomborg'u aratın.

Oyunun sayfasına gidin ve "Hesaba Ekle" seçeneğine tıklayın.

Oyun, Steam hesabınıza eklenecektir.

"Şimdi yüklemek için tıklayın" seçeneğine basıp oyunun yükleneceği yeri seçin.

"Yükle" butonuna basın.

Oyun yüklendikten sonra kütüphaneden oyunu bulun.

"Oyna" butonuna basın.

