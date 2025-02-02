YouTube'a Yeni Hızlandırma Seçeneği Geldi: İki Saatlik Videoları Dakikalar İçerisinde Bitirebileceksiniz!

Dünyanın en popüler video paylaşım ağı YouTube, kullanıcı deneyimini iyileştirmek adına platformuna yeni özellikler getirmeye devam ediyor. Özellikle bir süredir video hızlandırma araçlarını daha efektif bir hale getirmeyi hedefleyen şirket, şimdiyse sınavlara son gün çalışan öğrencileri sevindirecek yeni bir özellikle karşımıza çıkıyor.

Kısa bir süre önce video hızlandırma tercihlerini genişleten YouTube, 4x video hızlandırma seçeneğini de hayata geçirdi. Yeni seçenek ile birlikte 2 saatlik süreye sahip videolar bile dakikalar içinde izlenebiliyor.

4x Hızlandırma Seçeneği Şimdilik Sadece YouTube Premium Aboneleri İçin Geçerli

YouTube, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada yeni 4x video hızlandırma özelliğini YouTube Preium abonelerinin beğenisine sunduğunu belirtti. Yeni seçenek ilk etapta yalnızca ücretli kullanıcılar tarafından deneyimlenebilecek. Ancak ilerleyen süreçte özelliğin tüm kullanıcılara geleceği bildiriliyor.

Ünlü platform, 4x video hızlandırma seçeneğinin yanı sıra birkaç yeni özelliğini daha hayata geçirdi. Bunlar arasında 256 kbps ses kalitesine sahip yeni müzik videoları, iOS'ta YouTube Shorts’larını resim içinde resim modunda görüntüleme, Shorts videolarını indirme ve bir videonun en çok izlenen bölümüne atlama gibi oldukça önemli araçlar var. Bu özelliklerinde şimdilik sadece belirli bölgelerdeki YouTube Premium kullanıcıları tarafından test edilebildiğini belirtelim.

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