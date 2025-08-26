YouTube'da Büyük Skandal: Herkesi Kendine Düşman Etti

Google, video platformu YouTube'daki kısa videolara (Shorts) yapay zekâ destekli bir geliştirme filtresini entegre etti. Ancak bunu yaptığını resmi olarak duyurmadı. İzleyicilere ve içerik üreticilerine haber verilmeden yapılan bu değişiklik, aylar süren incelemeler sonucu ortaya çıktı. Bazı Shorts videolarında görülen birtakım "geliştirmeler" mevcuttu. Videolardaki bazı sahneler, özellikle hızlı olanlarda tuhaf kenar bozulmaları ve yağlı boyaya benzer yamalar olduğu görülüyordu.

Google Yapay Zekâyı Gizlice Kullandığını Kabul Etti

Popüler müzik kanallarından Rhett Shull'ın yaptığı analiz, söz konusu şüpheleri doğrulamaya yetince Google'ın gerçeği itiraf etmekten başka çaresi kalmamıştı. Ancak onu bile "video kalitesini artırmak için test yapıyoruz" diyerek geçiştirdiler. Şirketin savunması, AI destekli özelliğin geleneksel makine öğrenimine dayanmasıydı. Ancak videoların orijinalinden farklı gözükmesi, bu iddiayı da çürütüyor. İçerik üreticilerinin bu konudaki tepkisi çok büyük oldu, çünkü bu özelliği kapatmak ya da devre dışı bırakmak mümkün değil. Daha da kötüsü, insanların itibarını kaybetmesine sebep oluyor.

Yoktan Yere "AI İçerik" Damgası Vurabilir

Burada dikkat çeken en büyük olay, videoların "test amaçlı" değiştirildiğinin kimseye söylenmemesi oldu. Okuduğumuz her yazının, gördüğümüz her videonun "acaba yapay zekâ mı?" diye sorgulandığı bir dönemde, kendi emeğiyle içerik üretenler zan altında kalmak istemiyor.

Özellik isteğe bağlı değil. Bu durumda içerik üreticilerinin videoları kendi rızaları olmadan değiştirilmiş oluyor ve kapatılamıyor. Google'ın "bulanık azaltma ve keskinlik artırma" olarak nitelendirdiği, zararsız gibi görünen özellik, içerik üreticilerini haksız yere yapay zekâ kullandığı sanılma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Google'ın zoraki ve gizlice eklediği yapay zekâ özellikleri, içerik üreticilerini zor durumda mı bırakıyor? Konuyla ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.