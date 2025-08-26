Elon Musk ve Apple Kavgası Derinleşiyor! İş Mahkemeye Uzandı

Yapay zekâ dünyasının en önemli isimlerinden Elon Musk, teknoloji devi Apple'ı "taraf tutmakla" suçluyor. Sebebi ise onun gözlemlerine göre Apple'ın ChatGPT uygulamasını önerilen uygulamalar kısmında çıkarıyor olması. Musk, Grok'un çok daha iyi bir yapay zekâ uygulaması olduğunu kanıtlamasına rağmen Apple'ın bu konuda sessiz kaldığını, Grok'u bile isteye geri planda bıraktığını iddia etti.

Apple ve ChatGPT Arasındaki Ortaklık Musk'ı Rahatsız Ediyor

Elon Musk'ın tek derdi App Store'un algoritması değil tabii. Apple ve OpenAI arasında gerçekleşen ortaklık da ünlü milyarderi rahatsız ediytor. Apple, geçtiğimiz aylarda bir Apple Intelligence paketi duyurmuştu. Bu paket direkt olarak ChatGPT altyapısından güç alıyordu.

Algoritma olayına dönecek olursak; Siri'nin yapay zekâ konusunda rakiplerinin gerisinde kaldığı zaten herkesçe biliniyor. Bu sebeple Siri, bir soruya cevap veremediği zamanlarda ChatGPT'ye yönlendirme yapıyor. App Store'un "En İyi Uygulamalar" ve "Mutlaka İndirilmeli" listelerinde ChatGPT öne çıkarılırken Grok'un adının dahi geçmediği iddia ediliyor.

"OpenAI ile Ortaklığınızı Sona Erdirin" Talebi

Elon Musk tüm bu iddiaları nihayet mahkemeye taşıdı. Ancak istediği sadece tazminat ödenmesi değil. Kendi yapay zekâ şirketi xAI'ın bekâsı için Apple ve OpenAI arasında yapılan tüm ayrıcalıklı anlaşmaların bitirilmesini de talep ediyor. Dahası, App Store algoritmalarının şeffaf hâle getirilmesini ve rakip uygulamalara eşit rekabet şansı verilmesini istiyor.

App Store'un İlk Sırası DeepSeek'e Aitti

X'teki bazı kullanıcılar ise bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu söyleyerek Apple'ın arkasında duruyor. Musk'ın iddiası şuydu: Geçen seneden bu yana App Store'un bir numarası hep ChatGPT uygulaması oldu. Ancak notlar kısmındaki detaylar aksini söylüyor. Çünkü Çin merkezli DeepSeek ilk çıktığında tüm listeleri karıştırmış, gördüğü ilgiyle kısa sürede birinci sıraya yükselmişti. Mahkeme bu detayları göz önünde bulundurarak karar aldığı takdirde Musk'ın tüm çabaları boşa düşecektir.