YouTube, Artık Shorts İçerik Oluşturucularına Ekstra Gelir Sağlayacak

YouTube Shorts, Google'ın bir yıl önce TikTok'a rakip olarak özelliği kullanıma sunmasından bu yana hızlı bir şekilde büyüyor. Google, Shorts içerik oluşturucularının YouTube Shorts Fund ile videolarından para kazanmalarına yardımcı olurken, şimdi onlara YouTube İş Ortağı Programı (YPP) aracılığıyla para kazanma fırsatı veriyor.

YouTube, Salı günü yaptığı açıklamada Shorts içerik oluşturucularının belirli gereksinimleri karşılamaları koşuluyla 2023'ün başlarında programa başvurabileceklerini duyurdu. Bu programa katılım, 90 gün içinde en az 1.000 aboneye ve en az 10 milyon görüntülemeye sahip olmayı gerektiriyor.

YouTube İş Ortağı Programı Genişliyor

Bu programa uygun olanlar, Super Like (şu anda Shorts için beta sürümünde) gibi abone özellikleri ve videoları aracılığıyla para kazanmanın tonlarca başka yolu dâhil olmak üzere tüm YPP avantajlarına erişebilecek. Buna, videolar arasında yayınlanan reklamlar için Shorts içerik oluşturucularına ödeme yapacak olan gelir paylaşımı da dâhil.

YouTube'a göre bu reklamlardan elde edilen gelir, toplam gelirin %45'i Ortak Programı'ndaki mevcut ve gelecekteki Shorts içerik oluşturucularına dağıtılacak şekilde bir araya getirilecek.

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