YouTube İyice Delirdi: 2 Saatlik Atlanayamayan Reklamlar Koyuyor!

Son günlerde, YouTube kullanıcıları tarafından saatler süren atlanamayan reklamlar hakkında şikayetler yükseliyor. Reklamların bu kadar uzun olması, birçok kullanıcıyı hem şaşırtmış hem de sinirlendirmiş durumda.

YouTube, reklam engelleyicilerinin platformda kullanılmasına şiddetle karşı duruyor. O yüzden her fırsatta "kullandığınız reklam engelleyicileri kapatmazsanız YouTube kullanımınızı engelleyeceğiz," şeklinde uyarılar yapıyordu.

Zira YouTube, reklamların içerik üreticilere gelir sağladığını ve platformun sürekliliği için hayati bir öneme sahip olduğunu bilip ona göre politika oluşturuyor. Reklam engelleyiciler ise YouTube'un Hizmet Şartları'nı ihlal ediyor.

Engelleyici Kullanıyorsanız Daha Uzun Reklamlar Çıkıyor

Yine de bu durum 2 saat boyunca reklam izlenmesini meşru kılmıyor. Google'a göre bunun sebebi, reklam engelleyici kullanan sistemlerin şartları ihlal etmesinin bir tezahürü. Bu tür yazılımların reklam sürelerini ve reklam atlama düğmesini etkileyebileceği belirtiliyor.

Normal şartlarda atlanamayan reklamların maksimum süresi 15 saniye, ancak reklam engelleyici kullanılıyorsa daha uzun süreli reklamlar çıkıyor.

Kullanıcı reklam izlemeyi reddediyorsa, YouTube kullanıcıları "cezalandırmaya" başlıyor ve videoların oynatımını tamamıyla devre dışı bırakma hakkını kendine saklıyor.

2 Saatlik Reklam Mı Olur?

Bir Reddit kullanıcısı, YouTube'da karşılaştığı 58 dakikalık atlanamayan bir reklamı paylaşarak bu konuyu gündeme taşıdı. Başka bir kullanıcı, bunun üzerine 2 saat 52 dakikalık bir reklam gördüğünü iddia etti. Bazıları ise bu sürenin 10 saat veya daha fazla olduğunu savundu.

Bir görüntüde, reklam süresi 49 dakikalık bir videonun süresini bile aşıyordu. İlginç bir şekilde, ekranın alt köşesinde "reklamları atla" yazısı görünüyordu. Bu da sorunun, reklam engelleyicilerin "atla" düğmesini bloke etmesi ve aynı zamanda uzun reklamları engelleyememesiyle ilişkili olabileceğini düşündürüyor.

Google, kullanıcılara reklamları tamamen kaldırmak için YouTube Premium'a geçmeyi öneriyor. Ancak herkesin kesesi bu duruma uygun olmayabilir, ya da en basitinden sadece para ödemek istemeyebilirler.

Bazı kullanıcılar, reklamlarla barışık bir şekilde YouTube'u kullanmayı seçse de, saatler süren reklamların kesinlikle savunulur bir tarafı yok.