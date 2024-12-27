YouTube'dan Ne İzleyeceğini Bilemeyenlere Yeni Özellik:" Bir Şeyler Oynat"

Dünyanın en popüler video paylaşım ağı YouTube, platformunda kullanıcı deneyimini iyileştirmek için yürüttüğü çalışmalara son hızıyla devam ediyor. Google bünyesindeki şirket son olarak, sık sık ne izleyeceğine karar vermekte zorlanan kullanıcıları sevindirecek yeni bir özelliık için kolları sıvadı.

Aktarılanlara göre YouTube, kullanıcılara izlenme alışkanlıklarına göre ilgi duyabileceği videolar bulacak "Bir Şeyler Oynat" isimli yeni özelliğini test etmeye başladı.

"Bir Şeyler Oynat" Butonu Kullanıcılara Hoşlanabileceği Videolar Açacak

Geçtiğimiz yıllarda YouTube tarafından geliştirilmeye başlanan ve ardından rafa kaldırılan Bir Şeyler Oynat özelliği, kısa bir süre önce platformun Android için yayınlanan son beta sürümünde tekrardan ortaya çıktı. Bu sürümle birlikte bazı kullanıcıların beğenisine sunulan özelliğin şimdiden birçok kişinin ilgisini çekmeyi başardı.

Aktarılanlara göte platformun ana sayfasına yerleştirilecek yeni Bir Şeyler Oynat butonu, oldukça basit bir kullanım şekilne sahip. Söz konusu butona basan kullanıcılar, YouTube'da daha önce izlediği videolara göre hoşlanabileceği içeriklerden rastgele bir tanesi ile karşılaşacak. Bu sayede saatler boyunca ne izleyeceğine karar vermeyen kişiler kolayca ilgi duyabileceği içerikler bulabilecek.

Şimdilij test aşamasındaki yeni video önerme aracının ne zaman kullanıma sunulacağına ilişkin hala net bir bilgi yok. YouTube'un geçmişte e-mevcut özelliği birkaç kez denediğini ancak daha sonrasında yayınlamaktan vazgeçtiğini belirtelim.

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