Youtube'dan Para Kazananlara Geriye Dönük Vergi Soruşturması Açılıyor

Youtube başta olmak üzere sosyal medya platformları üzerinden gelir elde eden kişiler hakkında özel inceleme başlatıldığı söyleniyor.

Youtuberlara Geriye Dönük Vergi Soruşturması Açılıyor

Dünya'dan Hüseyin Gökçe'nin aktardığı habere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Google Ireland’ın Türkiye’deki gerçek kişilerin banka hesaplarına yaptığı ödemeler üzerinden geriye dönük 5 yıllık vergi incelemeleri başlattı. Konu hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bazı kişilere cezalı tarhiyatlar gönderildiği aktarılıyor.

Youtube'da videoyu yükleyen kişiler izlenme sayısına göre reklamlardan para kazanıyor.

Gelir Vergisi Kanunu’nda bu yolla elde edilen gelire ilişkin net bir hüküm yer almadığı için Youtuber'lar Gelir İdaresi’ne başvurarak elde ettikleri gelirin vergiye tabi olup olmadığını sormaya başladılar. Başkanlık, gelirlerin bir tür emek-sermaye organizasyonuna dayandığını, kazanç sağlama niyet ve kastının bulunup bulunmamasının ticari faaliyet niteliğini değiştirmediğini bildirdi.

Bu kapsamda Gelir Vergisi Kanunu’nun 37’nci maddesi uyarınca, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilerek elde edilen gelirlerin vergiye tabi olduğu cevabı verildi.

Gelir İdaresi E. Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Yeni Ekonomi Danışmanlık AŞ. kurucu ortağı Nazmi Karyağdı ise YouTuber'ların elde ettiği gelirin bir ticari kazanç değil, serbest meslek kazancı niteliği taşıdığını bunun da vergiden müstesna olduğunu belirtiyor.

Nazmi Karyağdı açıklamasında "5 yıla yakın süre boyunca elde ettiği gelir için beyanname verip vermeyecekleri konusunda resmi hiç bir bilgiye sahip olamayan Youtuber'ler, cezalı vergiyi ve gecikme faizini ödeyerek elde ettikleri gelirin vergiye tabi olduğunu öğrenmiş oldular" cümlelerine yer verdi.

Cep telefonu veya bilgisayarla video üreterek bunu Youtube’da yayınlamanın ticari faaliyet olmadığını söyleyen Karyağdı, ortada ticari bir organizasyon bulunmadığını belirtiyor. Karyağdı açıklamasında "Herhangi bir sebeple eline bir miktar gelir geçen herkesi ticari kazanç elde eden gelir vergisi mükellefi saymak ve hayali bir ticari organizasyon inşa etmek hayatın gerçeklerine ve yasalara uygun değildir" cümlelerine de yer verdi.

Sizler konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gelir İdaresi E. Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Yeni Ekonomi Danışmanlık AŞ. kurucu ortağı Nazmi Karyağdı'nın yaptığı açıklamayı nasıl buldunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!