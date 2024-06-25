YouTube'dan Her Şeyi Değiştirecek Özellik! Artık Küçük Kanallar İzlenecek

YouTube'un son hamlesi, platformdaki küçük içerik üreticisi olan kanallar için heyecan verici bir gelişme olarak karşımıza çıktı.

Son bir hafta içinde yüklenen videoları öne çıkararak keşfedilmeyi amaçlayan yeni “Hype” seçeneği beğen butonlarının yanına eklendi. Peki, Hype tam olarak nasıl çalışıyor ve Keşfet'e nasıl bir katkı sunuyor? İşte ayrıntılar…

YouTube Yeni “Hype” Özelliği Nedir?

YouTube'un Hype özelliği hakkındaki tanıtımına göre izleyiciler son bir hafta içinde yüklenen videoları öne çıkarabilecek. Ancak şimdilik sadece 500 bin abonenin altında olan ve YouTube İş Ortağı Programı'na kayıtlı içerik üreticileri bu özellik ile desteklenecek.

Aynı trendler sekmesinde olduğu gibi platformun keşfet bölümünde yeni eklenen Hype butonu ile öne çıkarılan videolar yer almış durumda bulunuyor.

YouTube'un yeni Hype Butonu ile ilgili en önemli noktalardan biri, bu özelliğin mevcut keşif algoritmasını etkilememesi. Yani, Hype Butonu'nu kullanan videolar, algoritma tarafından ayrı bir şekilde değerlendiriliyor ve özellikle küçük içerik üreticilere odaklanıyor.

Yeni seçenek, ilk olarak Brezilya, Tayvan ve Türkiye olacak şekilde üç ülkede deneme aşaması olarak kullanılmaya başlandı. Çok yakında diğer ülkelerde de kullanıma açılması bekleniyor.