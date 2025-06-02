YouTube Kararını Verdi: Canlı Yayınlarda En Aktifler Öne Geçecek

Dünyanın en popüler video paylaşım ağı YouTube, platformunda giderek daha da ön plana çıkan canlı yayın deneyimini daha etkileşimli ve dinamik hale getirmek amacıyla yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Şirket, izleyicileri yayın içindeki katkılarına göre sıralayan “Liderlik Tablosu” sistemini sınırlı sayıda kullanıcıyla test etmeye başladı.

Bu yeni özellikle birlikte izleyiciler; yorum yaparak, Super Chat göndererek ya da hediyeler aracılığıyla XP (deneyim puanı) toplayabilecek. Kullanıcılar, kazanılan XP’lere göre canlı yayındaki sohbetlerde öne çıkabilecek.

Liderlik Tablosu Nasıl Çalışacak?

YouTube’un yaptığı açıklamaya göre, canlı yayınlardaki her etkileşim izleyiciye puan kazandıracak. Yorumlar, bağışlar ve hediyeler XP birikimini artırırken, yayın boyunca en fazla XP toplayan ilk üç izleyici, adlarının yanında özel bir rozetle öne çıkarılacak. Bu simge, yayıncıların bu kişileri kolayca fark etmesini sağlayacak.

Bununla birlikte her kullanıcının XP puanları da canlı sohbet ekranında görülebilecek. Ayrıca, kullanıcılar taç simgesine tıklayarak en yüksek etkileşime sahip 50 izleyicinin listelendiği özel tabloyu da görüntüleyebilecek.

Sistem, izleyiciler arasında rekabeti teşvik ederek sohbetleri daha canlı ve katılımcı hale getirmeyi amaçlıyor. Özellikle oyun içeriklerinin yoğun olduğu yayınlarda, bu tür ödül ve sıralama mekanizmalarının ilgi göreceği öngörülüyor. Aynı zamanda bu yeniliğin, yayıncıların gelir elde etmesini sağlayan Super Chat ve hediye özelliklerinin kullanımını da artıracağı düşünülüyor.

Yalnızca Dileyen Kullanıcılar Liderlik Tablosuna Dahil Olacak

Şimdilik küçük bir kullanıcı kitlesiyle test edilen liderlik tablosu özelliği, isteğe bağlı olarak devre dışı bırakılabiliyor. Yani kullanıcıların, isterlerse sıralamada isimlerinin görünmesini engelleyebileceğini belirtelim. Yeni Liderlik Tablosu sisteminin tam olarak ne zaman herkesin kullanımına sunulacağı ise hala merak konusu.

Peki siz YouTube'un canlı yayınlara yönelik geliştirdiği bu yeni hamle ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...