YouTube'un Mobil Uygulamasında Yeni Değişiklik: Yuvarlatılmış Köşeler!

Google, son dönemde YouTube üzerinde irili ufaklı bir dizi değişiklik yapıyor. Bugün bu değişiklikler arasına bir yenisi eklenmiş gibi görünüyor.

Kısa bir süre önce YouTube'un web versiyonu, küçük resimlerde ve video oynatıcıda kare köşelerden yuvarlatılmış köşelere geçilen yeni bir tasarım anlayışı kazandı ancak YouTube kullanıcılarından gelen geri bildirimler pek de olumlu değildi.

Şimdi YouTube'un aynı değişikliği YouTube Android uygulamasındaki videolarda da yaptığı görülüyor.

YouTube Mobil Uygulamasında Video Köşeleri Değişiyor

Yuvarlatılmış köşeler sadece küçük resimleri değil, web'deki video oynatıcıyı da kapsadığından, bunun Android uygulaması için de geçerli olacağını varsayabiliriz. Şu anda yeni görünüm bazı test kullanıcılarında görülebiliyor, bu nedenle herkese açık kullanıma sunulup sunulmayacağı belli değil.

Örneğin hâlihazırda YouTube web sitesinde, bir videoyu tam ekranda veya sinema modunda izlerken yuvarlatılmış köşeler görünmüyor ancak varsayılan görünüme döndüğünüzde geri dönüyorlar.

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