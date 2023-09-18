YouTube'un Mobil Uygulamasında Yeni Değişiklik: Yuvarlatılmış Köşeler!
YouTube'un daha önce web versiyonunda gördüğümüz değişiklik artık mobil uygulamalara da geliyor. İşte detaylar!
Google, son dönemde YouTube üzerinde irili ufaklı bir dizi değişiklik yapıyor. Bugün bu değişiklikler arasına bir yenisi eklenmiş gibi görünüyor.
Kısa bir süre önce YouTube'un web versiyonu, küçük resimlerde ve video oynatıcıda kare köşelerden yuvarlatılmış köşelere geçilen yeni bir tasarım anlayışı kazandı ancak YouTube kullanıcılarından gelen geri bildirimler pek de olumlu değildi.
Şimdi YouTube'un aynı değişikliği YouTube Android uygulamasındaki videolarda da yaptığı görülüyor.
YouTube Mobil Uygulamasında Video Köşeleri Değişiyor
Yuvarlatılmış köşeler sadece küçük resimleri değil, web'deki video oynatıcıyı da kapsadığından, bunun Android uygulaması için de geçerli olacağını varsayabiliriz. Şu anda yeni görünüm bazı test kullanıcılarında görülebiliyor, bu nedenle herkese açık kullanıma sunulup sunulmayacağı belli değil.
Örneğin hâlihazırda YouTube web sitesinde, bir videoyu tam ekranda veya sinema modunda izlerken yuvarlatılmış köşeler görünmüyor ancak varsayılan görünüme döndüğünüzde geri dönüyorlar.
YouTube Music Ruh Hali Filtrelerini Güncelledi!
YouTube Music, 2020 yılında ruh hali filtrelerine sahip bir "aktivite" çubuğu sunmuştu ve şimdi beş yeni eklemeyle bu özelliğe şimdiye kadarki en büyük genişlemeyi yapıyor.
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