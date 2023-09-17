YouTube Music Ruh Hali Filtrelerini Güncelledi!

YouTube Music, 2020 yılında ruh hali filtrelerine sahip bir "aktivite" çubuğu sunmuştu ve şimdi beş yeni eklemeyle bu özelliğe şimdiye kadarki en büyük genişlemeyi yapıyor.

Yeni Ruh Hali Filtreleri

5 tane yeni filtre sunuyor, bu filtreler:

Ağlamak

Parti

Romantik

İyi Hissetmek

Uyumak

Bu beş ekleme, mobil uygulamalarda ve web istemcisinde görünmeye başlıyor ancak henüz geniş çapta kullanıma sunulmadı.

Siz bu filtreleri beğendiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.