YouTube Music Ruh Hali Filtrelerini Güncelledi!
YouTube Music mevcut ruh hali filtrelerine ekleme yaptı. Yeni ruh hali filtreleri ne zaman kullanıma sunulacak? İşte tüm detaylar!
YouTube Music, 2020 yılında ruh hali filtrelerine sahip bir "aktivite" çubuğu sunmuştu ve şimdi beş yeni eklemeyle bu özelliğe şimdiye kadarki en büyük genişlemeyi yapıyor.
Yeni Ruh Hali Filtreleri
5 tane yeni filtre sunuyor, bu filtreler:
- Ağlamak
- Parti
- Romantik
- İyi Hissetmek
- Uyumak
Bu beş ekleme, mobil uygulamalarda ve web istemcisinde görünmeye başlıyor ancak henüz geniş çapta kullanıma sunulmadı.
NASIL YAPILIR
YouTube Music 'Şimdi Çalınıyor' Ekranında Yorum Ekleme Nasıl Yapılır?
YouTube Music uygulamasına gelen yeni özellik YouTube kullanıcıları arasındaki etkileşimi arttırarak daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor.
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