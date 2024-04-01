YouTube Music Yeni Tasarımına Kavuştu: Android Kullanıcılarının Yüzü Gülüyor!

Google Podcast'in kapanması ve şirketin tüm kullanıcıları YouTube Music'e yönlendirmesi sonrasında platformun tasarımında büyük değişiklikler yaşandı. YouTube Music kullanan Android kullanıcıları, uzun bir süredir bekledikleri tasarıma sonunda kavuştu.

Yeni tasarım ile birlikte kullanıcılar artık daha kolay bir arayüz ile deneyimlerini iyileştirecekler. Bu özellik ilk olarak iOS'ta kullanıma sunulmuştu ve sonunda Android'e de gelmiş oldu.

YouTube Music Tasarımı Değişti

YouTube'un kendi tasarım çizgisinden uzaklaşmayarak yeni Android güncellemesini sundu. Bu güncelleme ile birlikte YouTube Music'teki paylaşım sayfasında değişiklikler ve iyileştirmeler yapıldı.

Kullanıcılar "Paylaş" seçeneğine tıkladıklarında artık ekranın büyük bir kısmını kaplayan görüntüyle karşılaşmayacak. Ekrana ilk aşamada beş uygulama ve "daha fazla" seçenekleri çıkacak. Bu görünüm de ekranın çok daha küçük bir bölümünü kaplıyor olacak.

Bu ilk beş seçenek arasında "Bağlantıyı kopyala" ve "Diğer uygulamalarla paylaş" butonu da bulunuyor. Daha küçük bir tasarıma kavuşan paylaş sayfasındaki yeni boyutlandırma, kullanıcıların artık daha fazla paylaşım yapabilmesini sağlayacak.