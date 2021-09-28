YouTube Music Eski Wear OS Cihazlara Geliyor

Wear OS cihazlardaki müzik uygulaması sorunu, YouTube Music için yayınlanacak yeni bir destekle birlikte ortadan kalkacak. Yapılan açıklamalara göre YouTube Music, eski Wear OS sürümleri için de oldukça yakın bir zamanda kullanılabilir hale gelecek.

YouTube Music Wear OS 2.X için de Yayınlanacak

YouTube Music uygulaması mevcut durumda Wear OS 3.X sürümlerinde kullanılabilir durumda ancak Wear OS 2.X kullanıcıları, halihazırda çok fazla müzik oynatıcısı alternatifine sahip değil. Yeni bir açıklamaya göre pek çok Wear OS 2.X cihaz, önümüzdeki haftadan itibaren YouTube Music desteğine kavuşmaya başlayacak.

Bu arada YouTube Music'in Wear OS 2.X sürümüne sahip cihazlarda tam anlamı ile yaygınlaşması, bu yılın sonuna kadar uzayan bir takvime yayılacak. Bu durumda uygun sürüme sahip bir akıllı saatiniz varsa, yıl sonuna kadar YouTube Music uygulamasına kavuşmayı bekleyebilirsiniz.

Tıpkı Spotify'ın son sürümünde olduğu gibi, YouTube Music de kullanıcılara çevrim dışı müzik dinleme desteği sunuyor. Tabii ki söz çevrim dışı dinleme özelliğinden faydalanabilmek için YouTube Premium abonesi olmanız gerektiğini de hatırlatmak isteriz.

Google, YouTube Music uygulaması ile birlikte Play Music uygulamasının kullanımdan kaldırıldığını açıklamıştı ancak bu süreçte Wear OS 2.X üzerinde kullanabileceğiniz müzik oynatıcılarının sayısı gerçekten de azalmıştı. Şimdi, bu adım gerçekten de önemli bir gelişme olarak nitelendirilebilir.

Peki siz bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Wear OS ile çalışan akıllı saatiniz var mı ve cevabınız olumlu ise hangi müzik oynatıcısını kullanıyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.