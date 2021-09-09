Google Pay (Wear OS) 10 Ülkede Daha Kullanıma Sunuluyor
Wear OS 3, dünya genelindeki binlerce kullanıcının severek kullandığı Google Pay for Wear OS için yeni ülkelere destek sunuyor.
Samsung Galaxy Watch 4 ile kullanıma sunulan Wear OS 3, dünya genelindeki binlerce kullanıcının severek kullandığı Google Pay (Wear OS) için yeni ülkelere destek sunuyor. Bu kapsamda on yeni ülke ile birlikte toplamda otuz yedi ülkede destek sunulmaya başlandı.
Google Pay (Wear OS) Destekleyen Ülkeler Listesi Güncellendi
Uzun bir süre boyunca yalnızca 11 ülke ile kısıtlı kalan Google Pay, geçtiğimiz ayın başında 16 ülke için daha destek kazanmıştı. Şimdi, bu listeye 10 ülke daha eklendi ve desteklenen ülke sayısı otuz yediye ulaştı. Son destek açıklaması aşağıdaki on ülkeyi kapsıyor:
- Avusturya
- Bulgaristan
- Estonya
- Yunanistan
- Macaristan
- Litvanya
- Letonya
- Portekiz
- Romanya
- Singapur
Bu ülkelerden birisinde yaşayan herhangi bir kullanıcı, an itibarıyla Google Pay kullanmaya başlayabilecek. Bu, ödemeler için akıllı saatlerindeki NFC teknolojisinden faydalanabilecekleri ve doğrudan akıllı saatleri üzerinden temassız ödeme yapabilecekleri anlamına geliyor. Desteklenen ülkelerin tam listesi ise şu şekilde:
- Avustralya
- Avusturya
- Belçika
- Brezilya
- Bulgaristan
- Kanada
- Şili
- Hırvatistan
- Çek Cumhuriyeti
- Danimarka
- Estonya
- Finlandiya
- Fransa
- Almanya
- Yunanistan
- Hong Kong
- Macaristan
- İrlanda
- İtalya
- Letonya
- Litvanya
- Yeni Zelanda
- Norveç
- Polonya
- Portekiz
- Romanya
- Rusya
- Singapur
- Slovakya
- İspanya
- İsveç
- İsviçre
- Tayvan
- Ukrayna
- Birleşik Arap Emirlikleri
- Birleşik Krallık
- Amerika Birleşik Devletleri
Listeye göz attığımızda Türkiye'den çok daha küçük pazarlarda dahi bu desteğin sunulmaya başlandığını görüyoruz. Açıkçası kısa bir süre içerisinde Türkiye için de olası bir destek söz konusu olabilir ancak yine de resmi bir açıklama yapılmadan umuda kapılmamakta fayda var.
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Samsung, Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 4 Classic'i tanıttı. Akıllı saat, iki şirket tarafından ortak geliştirilen Google Wear OS platformunun bir sürümünü çalıştırdıkları için Samsung ve Google arasında yeni bir iş birliği çağını başlatıyor.
Peki siz Google Pay hakkında ne düşünüyorsunuz? Google Pay ülkemizde desteklenirse Wear OS ile gelen bir akıllı saat alır mıydınız? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.
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