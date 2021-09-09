Google Pay (Wear OS) 10 Ülkede Daha Kullanıma Sunuluyor

Samsung Galaxy Watch 4 ile kullanıma sunulan Wear OS 3, dünya genelindeki binlerce kullanıcının severek kullandığı Google Pay (Wear OS) için yeni ülkelere destek sunuyor. Bu kapsamda on yeni ülke ile birlikte toplamda otuz yedi ülkede destek sunulmaya başlandı.

Google Pay (Wear OS) Destekleyen Ülkeler Listesi Güncellendi

Uzun bir süre boyunca yalnızca 11 ülke ile kısıtlı kalan Google Pay, geçtiğimiz ayın başında 16 ülke için daha destek kazanmıştı. Şimdi, bu listeye 10 ülke daha eklendi ve desteklenen ülke sayısı otuz yediye ulaştı. Son destek açıklaması aşağıdaki on ülkeyi kapsıyor:

Avusturya

Bulgaristan

Estonya

Yunanistan

Macaristan

Litvanya

Letonya

Portekiz

Romanya

Singapur

Bu ülkelerden birisinde yaşayan herhangi bir kullanıcı, an itibarıyla Google Pay kullanmaya başlayabilecek. Bu, ödemeler için akıllı saatlerindeki NFC teknolojisinden faydalanabilecekleri ve doğrudan akıllı saatleri üzerinden temassız ödeme yapabilecekleri anlamına geliyor. Desteklenen ülkelerin tam listesi ise şu şekilde:

Avustralya

Avusturya

Belçika

Brezilya

Bulgaristan

Kanada

Şili

Hırvatistan

Çek Cumhuriyeti

Danimarka

Estonya

Finlandiya

Fransa

Almanya

Yunanistan

Hong Kong

Macaristan

İrlanda

İtalya

Letonya

Litvanya

Yeni Zelanda

Norveç

Polonya

Portekiz

Romanya

Rusya

Singapur

Slovakya

İspanya

İsveç

İsviçre

Tayvan

Ukrayna

Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Krallık

Amerika Birleşik Devletleri

Listeye göz attığımızda Türkiye'den çok daha küçük pazarlarda dahi bu desteğin sunulmaya başlandığını görüyoruz. Açıkçası kısa bir süre içerisinde Türkiye için de olası bir destek söz konusu olabilir ancak yine de resmi bir açıklama yapılmadan umuda kapılmamakta fayda var.

Peki siz Google Pay hakkında ne düşünüyorsunuz? Google Pay ülkemizde desteklenirse Wear OS ile gelen bir akıllı saat alır mıydınız? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.