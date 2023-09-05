YouTube Music 'Şimdi Çalınıyor' Ekranında Yorum Ekleme Nasıl Yapılır?

YouTube Music uygulamasına gelen yeni özellik YouTube kullanıcıları arasındaki etkileşimi arttırarak daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor.

Haziran ayından bu yana test sürecinde olan YouTube Music yorum özelliği kademeli olarak iOS ve Android cihazlara gelmeye başladı. Yorum özelliğinin yanı sıra küçük eklentiler de yeni güncelleme ile birlikte kullanıcılar ile buluşuyor.

Peki, YouTube Music yorum özelliği nasıl kullanılıyor? ‘Şimdi çalınıyor’ ekranında bizi bekleyen diğer yenilikler neler? İşte, yeni YouTube Music özelliklerinin getirileri ve kullanım şekli hakkında bilmeniz gereken detaylar!

YouTube Music Yorum Özelliği Nasıl Kullanılır?

YouTube Music yorum özelliği sadece videolu müzik içeriklerinde kullanılabiliyor.

‘Şimdi çalınıyor’ ekranında dinlediğiniz müziğin kapak resmi karşınıza çıkıyor. Bu ekranın alt kısmında ise beğeni butonları, kaydetme ve paylaşma seçeneklerinin yanı sıra bir adet de yorum simgesi yer alıyor.

Yorum simgesine tıkladığınızda dinlediğiniz şarkıyla ilgili önceden yapılmış yorumlar birer birer sıralanıyor.

Dilerseniz açılan pencereden siz de yorum yapabilirsiniz.

YouTube Music’te dinlediğiniz şarkının daha önce paylaşılmış video formatındaki içeriğine gelen hali hazırdaki yorumlar da bu özelliğe entegre ediliyor.

Kullanıcılar dinledikleri müzik hakkında başkalarının ne düşündüğünü ve nasıl yorumlar yaptığını bu özellik sayesinde kolaylıkla takip edebilecek.

Siz de YouTube Music’in ‘Şimdi Çalınıyor’ ekranında aktifleştirilen yorum özelliğini kullanarak dinlediğiniz şarkılar hakkındaki görüşlerinizi başkalarıyla paylaşabilir, diğer kullanıcıların yorumlarını dikkate alarak çalma listelerinizi güncelleyebilirsiniz.

YouTube Music Yorum Özelliği ile Gelen Diğer Güncellemeler

YouTube Music’e gelen yenilikler bu özellikle sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda uygulamanın ara yüzünde de bazı değişiklikler sizleri bekliyor. Artık YouTube music kullanıcıları uygulamaya gelen yeni ‘Live Lyrics’ özelliği sayesinde dinledikleri şarkının sözlerini kapak fotoğrafının üstünde görebiliyor olacak.

Bu esnada kapak fotoğrafı bulanık bir şekilde arka fon oluşturacak. Uygulamanın ara yüzünde yapılan bir diğer değişiklik ise kapak fotoğraflarının daha büyük boyutlarda görüntüleniyor olması.

Ayrıca paylaşma, beğenme ve yorum butonları da çok daha kolay erişilebilir bir araç çubuğu şeklinde görüntüleniyor. Tıpkı YouTube videolarında olduğu gibi YouTube Music uygulamasındaki şarkılarda da beğen butonunun yanında bir de ‘beğenmeme’ butonu bulunuyor olacak.