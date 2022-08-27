Youtube Müzik Artık Konum Verileri Toplamayacak ve Topladıklarını Silecek

YouTube Müzik'in kullanıcılara ilgi alanlarına dair öneriler sunmasının bir yolu, tam konumlarını bilmekten geçiyordu ancak bu, önümüzdeki aydan itibaren sona erecek.

YouTube Müzik, belirli önerileri desteklemek için uzun süredir tam konumunuzu kullanıyor. Örneğin uygulama "spor salonunda bir Egzersiz Temel Parça listesi, iş yerinde Odak Karışık listesi veya evde dinlenmek için bir Chill çalma listesi" sunabiliyor. Bunlar için kullanıcıların önce uygulamaya bu konum iznini vermeleri ve Google Konum Geçmişi'ne kaydolmaları gerekiyordu.

26 Eylül'den İtibaren YouTube Konum Verileri Toplamayacak

Bu yaklaşım, YouTube Müzik'in "tüm kesin konum tabanlı önerileri, konum ayarlarını ve uygulama izinlerini" kaldırmasıyla 26 Eylül Pazartesi günü sona erecek. Ek olarak bu, YouTube'un "tam konumunuzdan elde edilen tüm YouTube Müzik verilerini sileceği" anlamına geliyor.

YouTube bir süredir kullanıcılara önereceği çalma listelerini oluştururken konum verilerini kullanıyordu. YouTube konum verinizi artık kullanmayacak olsa da YouTube Müzik "müzik deneyiminizi yaklaşık konumunuza göre kişiselleştirmeye" devam edecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.