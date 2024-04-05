YouTube CEO'su OpenAI'yı Uyardı: "Eğitim İçin Videolarımızı Kullanmayı Bırakın!"

The New York Times ve Getty Images gibi kuruluşların, sanatçı ve yazarların yanı sıra yapay zekâ üreticilerine karşı davalar açmasıyla birlikte bireylerin çalışmalarını izinsiz (veya telifsiz) kullanan yapay zekâ modelleri uzun zamandır gündemin ana konusu. Bugün de YouTube, aynı konuya ilişkin OpenAI'ya uyarıda bulundu.

Mart ayında OpenAI CTO'su Mira Murati, Wall Street Journal'a şirketin yeni metinden videoya yapay zekâ aracı Sora'nın YouTube, Instagram veya Facebook gönderilerinden veri alıp almadığından emin olmadığını söyleyerek tartışmaları daha da alevlendirmişti.

Şimdi ise YouTube'un CEO'su Neal Mohan, OpenAI'ya Sora'yı öğretmek için videolarını kullanmanın platformun kullanım koşullarının "açık bir ihlali" olacağı konusunda net bir uyarıda bulundu.

OpenAI İddiaları Yalanlayamıyor

Bloomberg Originals sunucusu Emily Chang ile yaptığı bir röportajda Mohan şunları söyledi:

"Bir içerik üreticinin bakış açısından, bahsi geçen içerik üretici bir içeriğini platformumuza yüklediğinde belirli beklentileri vardır. Bu beklentilerden biri de hizmet şartlarına uyulacağıdır. Transkript veya video parçaları gibi şeylerin indirilmesine ve kullanılmasına izin vermiyoruz ve bu hizmet şartlarımızın açık bir ihlalidir."

OpenAI'ın ChatGPT ve DALL-E ile birlikte Sora'yı nasıl eğittiği konusunda hâlâ pek çok belirsizlik ve tartışma var ve bu tartışmalar görünen o ki bir süre daha gündemin ana konusu olmaya devam edecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.