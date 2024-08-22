Youtube, Hackerlara Karşı Çözümü Yapay Zeka Asistanında Buldu!

YouTube, içerik oluşturucuların kabusu haline gelen hesap hackleme sorununa karşı önemli bir adım attı. Platform, yapay zeka destekli yeni bir asistan ile saldırıya uğrayan kanalları kurtarmak için harekete geçti. Peki bu yeni yapay zeka asistanı nasıl güvenliği sağlayacak? İşte ayrıntılar…

YouTube'dan İçerik Oluşturuculara Özel Yapay Zeka Asistanı

Saldırıya uğrayan kullanıcılar, YouTube Yardım Merkezi üzerinden yeni asistana ulaşabilecek. Asistan, kullanıcıları adım adım yönlendirerek hesaplarını güvence altına almalarına yardımcı olacak. Yapay zeka sayesinde, kullanıcıların Google girişlerini yeniden güvenceye almaları, hackerların yaptığı değişiklikleri geri almaları ve gelecekteki saldırılara karşı daha korunaklı hale gelmeleri mümkün olacak.

YouTube yetkilileri, "Yeni destek asistanımız, etkilenen içerik üreticilerine giriş bilgilerini yeniden güvence altına almaları konusunda rehberlik edecek ve hesaplarını saldırıya uğradıktan sonraki ilk adım olarak hesaplarını kurtarmalarına yardımcı olacak." şeklinde açıklama yaptı.

Şu anda sadece İngilizce olarak belirli bir kullanıcı grubuna sunulan bu özellik, kısa süre içinde tüm YouTube içerik üreticilerinin kullanımına açılacak. Google, bu sayede tüm içerik oluşturucuların hesaplarını daha güvenli hale getirmeyi hedefliyor.

YouTube'un bu yeni adımı, içerik üreticileri için büyük bir rahatlama oldu. Yapay zeka destekli asistan sayesinde hesap güvenliği artarken, içerik üreticilerinin çalışmalarına daha güvenli bir şekilde devam etmelerini sağlayacak.