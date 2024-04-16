YouTube'a Para Ödemek İstemeyenlere Kötü Haber!

Günümüzde internet kavramı ile bütünleşen YouTube'u ücretsiz bir şekilde kullandığınızda oldukça fazla reklam görüyorsunuz. Bu reklamlardan kurtulmanın iki farklı çözümü var. En yaygın çözüm aylık 57,99 TL ödeyerek yakın zamanda 100 milyon aboneye ulaşan YouTube Premium'a abone olmak.

İkinci çözüm ise reklam engelleyici yazılımları kullanmak. Geçtiğimiz yıl masaüstü platformlardaki yani bilgisayarlardaki reklam engelleyicilere karşı büyük bir savaş başlatan YouTube artık mobil cihazlardaki reklam engelleme çözümleri ile de yoğun bir şekilde mücadele edecek.

YouTube Reklam Engelleme Savaşını Mobile Taşıdı!

YouTube'un resmi blog gönderisinde "Üçüncü taraf uygulamaların API'mizi kullanmasına yalnızca API Hizmetleri Hizmet Koşullarımıza uydukları takdirde izin veriyoruz. Bu şartları ihlal eden bir uygulama bulduğumuzda gerekli önlemleri alacağız." ifadelerine yer veriliyor.

Bu kapsamda YouTube reklamlarını atlamak için geliştirilen uygulamalar aracılığıyla video izlemeye çalışan kullanıcılar, aşırı ara belleğe alma veya "Aşağıdaki içerik bu uygulamada mevcut değil" tarzı hata mesajları ile karşılaşacak.

YouTube aldığı tüm bu önlemler ile reklam görmek isteyemen kullanıcılara tek çözümün YouTube Premium olduğu konusunda net bir mesaj veriyor.