YouTube Premium Avrupa'da Zamlandı: Peki Türkiye?

Video içeriklerinin reklamsız bir şekilde izlenmesi ve arka planda oynatma gibi birçok imkan sağlayan YouTube Premium hizmeti Avrupa'da zamlandı. Birçok kullanıcı sosyal medyada kendilerine değişikliği bildiren bir e-posta geldiğini belirtirken, yeni fiyatların kasımda uygulanmaya başlayacağını söylüyor.

YouTube Premium Avrupa'da Zamlandı: Türkiye Etkilenecek mi?

YouTube Premium'a yapılan zam, bireysel ve aile planlarını doğrudan etkiliyor. Bu kapsamda İrlanda, Belçika, Hollanda ve İtalya'da, aile planı kasım ayından itibaren 8 euroluk bir artışla 26 euro olacak. Öte yandan, bireysel plan ise 2 euroluk bir artışla 14 eurodan fiyatlandırılacak.

Şu an için Türkiye'yle ilgili herhangi bir gelişme olmadığını belirtelim. Ancak, dünyanın büyük bir kısmında fiyatları artan servisin ilerleyen dönemlerde ülkemizde de zamlanması, son gelişmeyle birlikte çok da şaşırtıcı olmayacaktır. Bu kapsamda mevcut YouTube Premium Türkiye fiyatları şöyle:

Bireysel Aylık : 57,99 TL

: 57,99 TL Bireysel Yıllık : 579,99 TL

: 579,99 TL Aile Aylık : 115,99 TL

: 115,99 TL Öğrenci Aylık: 37,99 TL