YouTube Premium, kullanıcılara müzik ve video içeriklerini reklamsız izleme gibi ayrıcalıklı özellikler sunuyor. Premium aboneleri, YouTube'un istediği ücreti ödeyerek bu imkânlardan faydalanabiliyor.

Yeni gelen habere göre YouTube Premium fiyatlarına büyük oranda zam yapıldı. Peki yeni fiyatlar ne kadar oldu? İşte haberimizin devamı...

%100'e Yakın Zam!

YouTube Premium, geçtiğimiz aylarda ABD'de zamlanmıştı. Bunun üzerine Türkiye'deki fiyatlara da zam gelebileceği düşünüldü. Tam da tahmin edildiği gibi en son Ekim 2022’de zam gelen Türkiye fiyatlarına yeni bir zam daha geldi.

YouTube'un resmî internet sayfasına baktığımızda bireysel paket, aile paketi ve öğrenci paketine zam geldiğini görüyoruz.

Neredeyse %100'e varan zammın ardından bireysel paket 57,99 TL, aile paketi 115,99 TL, öğrenci paketi ise 37,99 TL oldu. Bireysel paketin yıllık fiyatı ise 579,99 TL oldu.

İşte YouTube Premium'un eski ve yeni fiyatları:

Abonelik Eski Fiyat Yeni Fiyat Bireysel Paket 29,99 TL 57,99 TL Aile Paketi 59,99 TL 115,99 TL Öğrenci Paketi 19,49 TL 37,99 TL

Peki siz yeni fiyatları nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.