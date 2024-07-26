Reklam Engelleyici Kullananlara Kötü Haber: YouTube Son Darbeyi Vurdu!

YouTube, reklam engelleyici eklentilere karşı sert tutumunu devam ettiriyor. Bilindiği üzere, ilk etapta bu gibi yazılımları kullanan sistemlerde YouTube'un son derece yavaşladığını görmüştük. Son gelen bilgiler, platformun işleri daha da sertleştirdiğini ve bu yazılımlara adeta savaş açtığını gösteriyor.

YouTube, Reklam Engelleyicileri Etkisiz Bırakan Sunucu Tabanlı Reklamlara Başladı

Reddit'te bazı kullanıcılar, reklam engelleyicilerle YouTube'da video izlerken ekranın bazı anlarda tamamen siyaha büründüğünü ve bunun bir süre boyunca kesinlikle geçilemediğini bildirmeye başladı. Hatta bazıları, bu anlarda ekranın minimum 6 saniye siyah kaldığını ifade etti.

Reklam engelleyici yazılımlar, YouTube'daki reklamları kesip videoları kesintisiz bir şekilde izlemenize olanak sağlıyor. Ancak bu son gelişme, YouTube'un videolara doğrudan reklam eklemeye yönelik yeni bir sunucu tabanlı yöntemi test ettiğinin bir işareti.

YouTube'un buradaki asıl amacı reklam engelleyicileri tamamen etkisiz hale getirmek diyebiliriz. Zira test edilen sunucu tabanlı reklamlar, bu tür yazılımların kullanıldığı sistemlerde reklam süresi boyunca siyah ekrana neden oluyor ve böylelikle engelleyicileri tamamen etkisiz kılıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.