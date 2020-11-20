Bu Yıl Reklamlardan 13 Milyar Dolar Kazanan YouTube Reklamları Çoğaltıyor!

Video paylaşım platformunu herhangi bir video izlemek için ziyaret ettiğinizde daha fazla reklamla karşılaşmaya hazır olun. Bu yıl reklamlardan yaklaşık olarak 13 milyar dolar kazandığını kaydeden YouTube reklamları çoğaltıyor.

YouTube Reklamları Neden Artıyor?

Dünyanın en çok tıklanan video paylaşım sitesi, platform üzerinde yer alan herhangi bir videoyu izlemek veya arkadaşlarıyla paylaşmak için ziyaret edecek kişileri ve video paylaşım platformu üzerinde içerik paylaşan kişileri üzecek bir bilgilendirme yaptı. Şirket, bilgilendirmesinde hizmet koşullarında büyük bir yeniliğe gidildiğini belirtti. Şirketin yeni kararına göre kanal sahiplerinin YouTube İş Ortağı Programı içinde bulunup bulunmamasının herhangi bir önemi olmayacak.

Yeni kararla birlikte YouTube İş Ortağı Programı içinde yer almayan kanallarda yayımlanan videoların arasında bile genel izleyici kitlesine uygun olduğu takdirde reklamlar gösterilmeye başlanacak. Bu, video paylaşım platformuna yüklediğiniz bir videonun para kazanma seçeneğini etkinleştirmeseniz bile bu işlemin YouTube tarafından otomatik olarak etkinleştirileceği ve sizin reklamlardan hiçbir şekilde gelir elde edemeyeceğinizin anlamına geliyor.

Reklamların şu an YouTube’un en büyük gelir kaynaklarından biri olduğu hemen hemen her içerik oluşturucusu tarafından biliniyor. Şirketin internet kullanıcılarına daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunması, platformu geliştirmesi ve gelir elde etmesi için reklamverenler tarafından verilen reklamların kullanıcılara gösterilmesi gerekiyor.

Görünüşe bakılırsa bu yıl aldığı reklamlar sayesinde 13 milyar dolar kazandığını kaydeden video paylaşım platformu, reklamların yeterince görüntülenmediğini ve bu nedenle kazanç oranlarının düşük olduğunu düşündüğü için kanal sahibinin para kazanma seçeneğini etkinleştirip etkinleştirmemesine artık önem vermeme kararı verdi. Şirketin aldığı karar, 2021 yılının ortasındaki yeniliklerle birlikte uygulanmaya başlanacak.

YouTube’un gelirleri sizinle paylaşması için şu kartları karşılamanızın gerektiğini unutmamalısınız:

• Google AdSense hesabının olması

• Kanalda yer alan videoların genel olarak 4000 saatin üzerinde görüntülenmesi

• Kanalın 1000’den fazla aboneye sahip olması

YouTube, bir kanalın para kazanmak için şartları uygulayıp uygulamadığından emin olmak için ayrıca kanalda en çok izlenen videoları, en yeni videoları, videoların ortalama izlenme süresini dikkate alır. Kanalınızın durumunu iyi hale ne kadar erken getirirseniz YouTube’dan para kazanmaya o kadar erken başlarsınız.

Arttırılan YouTube reklamları hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.