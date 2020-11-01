YouTube Telif Hakkı Sorunlarına 3 Yeni Çözüm Sunuyor!

YouTube telif hakkı sorunlarına ilişkin çözüm geliştirecek 3 yeni araç sunmaya hazırlanıyor. Yakın bir zamanda telif tartışmalarının adeta merkez üssü haline gelen video paylaşım platformunun bu doğrultuda getireceği çözümlerle birlikte içerik oluşturucularının mağdur olduğu zamanların geride bırakılacak gibi görünüyor.

YouTube Telif Hakkı Sorunu İçin Hangi Çözümleri İzliyor?

YouTube, uzun bir zamandır eser sahiplerinin mağduriyetini engellemek için intihal tespit etme algoritmasını kullanıyor. Şirketin algoritması, telif hakkı başkasına ait olan müzik, ses, görüntü ve benzeri eserlerin tespitini zaten yapıyor ve meydana gelen ihlallerde ilgili videoları video paylaşım platformundan otomatik olarak kaldırıyor ama şirket buna ek olarak telif hakkı ile ilgili şikayetlere mümkün olduğunca en kısa sürede geri dönüş yapıyor ve eserin telif hakkının tarafa ait olduğu kanıtlanmışsa ilgili videoları yayından çekiyor.

Şirketin bu gibi ihlallerde hızlı işlemlerde bulunması, mağdur olan eser sahibi tarafına büyük bir kolaylık sağlasa da bazı zamanlarda içerik oluşturucularını mağdur edebiliyor. Örneğin, içerik üreticisi tarafından "istemeden" telif hakkı başkasına ait olan bir müzik veya görüntü kullanılabiliyor. Kişi, eserinin içerik oluşturucu tarafından izinsiz olarak kullanıldığını gerekçe olarak öne sürebiliyor ve videonun kaldırılmasını sağlayabiliyor.

İçerik oluşturucusunun oluşturduğu videonun aldığı görüntüleme, beğeni, yorumlar böylelikle videoyla birlikte silinmiş oluyor. Şirket, eser sahibini veya sahiplerini mağdur etmemiş olsa da içerik oluşturucusunun mağdur olmasına yol açabiliyor. Bu sorun, içerik oluşturucuları tarafından uzun zamandır dile getirilen sorunlardan biri olduğu için şirket içerik üreticilerinin sesini dikkate aldığını gösteren bir açıklamada bulundu.

YouTube Telif Hakkı Mağduriyeti İçin Hangi Araçları Getiriyor?

YouTube telif hakkı bakımından mağdur ettiği içerik oluşturucularının rekabetin bu kadar ciddi bir boyuta ulaştığı günümüzde başka video paylaşım platformlarına yönelim göstermesinin önüne geçmek için mağdur kesimdeki kanal sahiplerinin sesine kulak vererek platforma eklenecek üç yeni özelliği tanıttı.

Video paylaşım platformuna gelecek ilk araç artık telif hakkı şikayeti sonucunda kaldırılması gereken medya ögelerinin kırpılmasını sağlıyor. Bu özellik sayesinde videonun "tamamen" kaldırılmasına gerek kalmıyor çünkü şikayette bulunulan kısım videodan zaten kaldırılmış oluyor. İkinci özellik ise birinci özellikle beraber kullanıldığında çok faydalı olabilir. Bu özellik, şikayet doğrultusunda kırpacağınız videolara ses eklemenize imkan veriyor.

İçerik oluşturucularına çok katkısı olacak son özellik ise videolara ücretsiz müzik ve ses kütüphanesinden medya ögeleri eklemenize olanak sağlıyor. Bir içerik oluşturucusu olarak sesini kapattığınız bölümlere doğrudan başka bir müzik veya ses ekleyebileceksiniz. YouTube telif hakkı için getireceği bu özelliklerle muhtemelen milyonlarca içerik oluşturucusunun beğenisini kazanacaktır.