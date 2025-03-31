YouTube'dan Dev Operasyon: Birçok Popüler Kanalın Fişi Çekildi!

Dünyanın en popüler video paylaşım ağı YouTube, son dönemde platformunu daha kullanıcı dostu bir yer hale getirmek için pek çok önemli uygulamaya imza attı. Şirket son olarak platformda milyonlarca izlenmeye sahip olan sahte film fragmanlarına yönelik yeni bir operasyon başlattı.

Şimdiye kadar platformda yayınlanmasına göz yumduğu sahte film fragmanlarına karşı politikasını değiştiren şirket, bu tür içerikle yayınlayan kanalları oldukça ilginç bir cezaya çarptırdı.

YouTube, Sahte Fragmanlar Yayınlayan Kanalların Reklam Gelirlerini Devre Dışı Bıraktı

Son dönemde yapay zeka teknolojisinin yaygınlaşmasıyla beraber YouTube'da da sahte ve izleyiciyi aldatmaya yönelik içerikler sayısı da bir hayli arttı. YouTube, bu tür videolarla mücadele etmenin belli başlı yollarını bulmuş olsa da şimdiye kadar özellikle yakında vizyona girecek filmlere ait milyonlarca izlenen sahte fragmanlar için harekete geçmemişti.

Ancak gelen son haberlere göre şirket, kısa bir süre önce başladığı soruşturmada sahte film fragmanları yayınlayan pek çok kanalı tespit etti. Firma ilginç bir şekilde bu kanalları kapatmak veya telif hakkı kanunlarına tabii tutmak yerine, yakalanan içerik üreticilerinin reklam gelirlerini devre dışı bıraktı.

Hikayenin Arkasında Büyük Bir Hollywood Anlaşması Yatıyor

Konu hakkında yapılan bazı araştırmalar, YouTube'un tespit ettiği bu kanalları kapatmak yerine neden böyle bir karar aldığını da ortaya çıkarıyor. Zira şirketin reklam gelirini kestiği Screen Culture ve KH Studio isimli iki ünlü kanalın, şimdiye kadar neden film şirketleri tarafından dava edilmediğine dair oldukça ilginç detaylar mevcut.

Bahsi geçen kanallarla ilgili olarak, Warner Bros. Discovery, Paramount ve Sony Pictures gibi dev film şirketlerinin, sahte fragman yayınlayarak milyonlarca izlenme toplayan kanallara dava açmak yerine farklı bir strateji izlediği belirtiliyor.

Sektör kaynaklarına göre, bu büyük yapım şirketleri, telif hakkı ihlali yapan kanalların reklam gelirlerinin doğrudan kendilerine aktarılmasını sağlayan bir anlaşma yaptı. Bu yeni model, hem içerik üreticilerin telif haklarını koruyor hem de platformdaki sahte içeriklerin kontrol altına alınmasını sağlıyordu. YouTube'un da tam bu yüzden, söz konusu anlaşmalar doğrultusunda böyle bir kararı uygulamaya koyduğu düşünülüyor.



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