Reklamsız YouTube'u Para Ödeyen Arkadaşlarınızdan Araklayabilirsiniz

YouTube, Premium abonelik modelini gündeme getirdiğinden bu yana reklamsız video izlemek hayal oldu. Şimdi ücretsiz kullanıcıların da reklamsız bir deneyim elde edebilmesi için Premium video paylaşımı özelliği geliyor. Burada, Premium paketi için ödeme yapan arkadaşlarınız sayesinde 10 videoya kadar reklamsız video izleyebiliyorsunuz.

Şu an için bu özellik sınırlı sayıda kullanıcıyla test ediliyor ve yalnızca Arjantin, Brezilya, Kanada, Meksika, Türkiye ve Birleşik Krallık'ta kullanıma sunulmuş durumda.

Premium Deneyimini Artıracak Adım

Son test edilen özellik sayesinde, Premium kullanıcıları her ay 10 videoyu reklamsız paylaşabilecek ve bu videolar Premium üyeliği olmayanlar tarafından 10 kez izlenebilecek. Paylaşılan reklamsız videoları izlemek için kullanıcının oturum açmış olması ve Premium'un bulunduğu bir ülkede olması gerekiyor. Ancak müzik içerikleri, YouTube Originals, Shorts, canlı yayınlar ve ücretli filmler & diziler bu kapsama dahil değil.

Peki nasıl çalışıyor?

Eğer bir Premium kullanıcısıysanız, paylaşım yapıp yapamayacağınızı görmek için videonun altında "Reklamsız Paylaş" seçeneğini kontrol edebilirsiniz. Paylaşılan videolar en fazla 10 kez izlenebiliyor. 30 gün boyunca reklamsız bir şekilde videolara erişebiliyorsunuz. İzlenme sınırına ulaştığınız zaman ise reklamlı haline geri dönüyor.

Sizce YouTube'un bu adımı, Premium satın alımlarını etkiler mi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın!